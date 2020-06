Politica



Degrado e sporcizia lungo la via provinciale per Gragnana e a Miseglia: Bernardi chiede un intervento immediato di Nausicaa

giovedì, 4 giugno 2020, 10:09

di vinicia tesconi

Il parcheggio davanti alle case popolari di Gragnana e il marciapiede lungo l’argine del fiume sono invasi da erbacce e rifiuti. La segnalazione, documentata da immagini, è stata fatta da alcuni residenti della zona e riportata dal consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha colto l’occasione per criticare le scelte operate dall’amministrazione 5 stelle.

“Una giungla di piante e rovi stanno invadendo completamente gli spazi limitrofi segnalati, costringendo i cittadini a dover camminare per strada o altrimenti a fare la gimcana tra piante, rovi, immondizia, macchine parcheggiate sul marciapiede ed escrementi di cane in bella vista, con evidente rischio per l’incolumità personale. – ha detto Bernardi - Sono anni che l'opposizione, inascoltata, segnala le inadempienze della società multiservizi Nausicaa e che chiede di inserire le aree non previste, nel contratto di servizio, tra l'altro: mai riadeguato, per poter effettuare un normale ciclo di manutenzione periodica di zone che sono trattate come se non appartenessero ad un’area comunale.”

Secondo quanto riferisce Bernardi la situazione non sarebbe mai stata così grave come in questo momento e per questo motivo il consigliere di Alternativa per Carrara ha chiesto un immediato primo intervento che consenta almeno il ripristino della sicurezza nella circolazione pedonale nella speranza che la dirigenza di Nausicaa trovi una soluzione permanente. “ Situazione simile, se non peggiore, peggio in via dei Campi alle case popolari di Miseglia – ha concluso Bernardi - Occorrerebbe un po’ più di rispetto per quelle persone che ogni giorno passano di lì per recarsi al lavoro o per raggiungere il centro e che, quotidianamente, hanno a che fare con uno spettacolo da terzo mondo. E infatti a ridosso della strada si è costretti a vedere l’erba che continua a crescere altissima nascondendo anche sporcizia di ogni genere e rami degli alberi che invadono la carreggiata. Si tratta di problemi di lunga data, conosciuti e denunciati al comune ma rimasti irrisolti che, per la parte del verde pubblico sono da imputare all’incuria da parte della gestione del verde urbano, mentre per la presenza di rifiuti di ogni genere gettati nella sterpaglia possono essere ricondotti alla mancata pulizia dei cassonetti da parte del settore pulizia strade: entrambe le voci sono comunque inserite nei servizi garantiti da Nausicaa.”.