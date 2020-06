Politica



Disagi per fare i biglietti alla stazione di Avenza: la denuncia di FdI

giovedì, 11 giugno 2020, 15:53

La biglietteria con il personale è chiusa da tempo. Delle due macchinette per l’erogazione automatica del biglietto ne funziona solo una: quella che ammette il pagamento solo con carta di credito. Questa la situazione della stazione di Avenza descritta da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia che ha segnalato la notevole difficoltà per molti passeggeri abituali delle ferrovie a procurarsi il biglietto dovendo partire da Carrara.



“Il fatto che sia possibile pagare solo con carta di credito crea molte limitazioni – ha detto Baruzzo – perché non tutti i cittadini ne posseggono una. Immaginiamo anche le difficoltà ad utilizzare tale metodo di pagamento da parte delle persone anziane. Invitiamo pertanto il sindaco di Carrara a farsi promotore presso chi di dovere, affinché detta situazione di disagio venga meno.”.