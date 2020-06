Politica



Disciplina militare sulla movida e Festa della Birra: pollice verso di Italia Viva per entrambe le situazioni

giovedì, 11 giugno 2020, 13:20

Il primo no deciso, il coordinamento comunale di Italia Viva lo ha detto alle nuove rigide regole imposte dall’amministrazione per contrastare gli eccessi della movida che si sono manifestati nello scorso weekend: una serie di limitazioni che, di fatto, hanno colpito indiscriminatamente tutti i gestori di bar e locali e non specificatamente chi ha contravvenuto alle regole imposte dalle misure di sicurezza anti-contagio.



Proprio su questo aspetto si è fondata la critica di Fabriszio Volpi coordinatore comunale di Italia Viva che ha detto: “Se il primo cittadino ha ravvisato comportamenti irresponsabili da parte di alcuni soggetti, ha tutti gli strumenti necessari per rafforzare i controlli senza abbassare la guardia sulla prevenzione al Covid-19 e senza rovinare il turismo e il commercio già in crisi nera . I posti di lavoro sono in bilico e il "picco" della crisi è già emerso dai primi giorni del mese di giugno, momento di massima carenza di liquidità da parte dei commercianti e degli esercenti, già vessati dall'emergenza Coronavirus e dal lockdown. Di qui la seconda critica alla scelta di concedere l’organizzazione della Festa della birra da parte del vicesindaco Martinelli. “ Come risposta alla crisi economica di bar e locali il vicesindaco ha deciso di investire sulla Festa della Birra. L’amministrazione 5 Stelle finora ha solo rimandato le tasse e le difficoltà maggiori che riguardano i pagamenti di scadenze bancarie, il pagamento dell'affitto e delle bollette, ma sul piano del commercio locale hanno mostrato grande inadeguatezza.”



Volpi ha assicurato che Italia viva andrà avanti ad osteggiare la decisione di tenere la Festa della birra anche sul versante della IMM, ente organizzatore: “Il nostro obiettivo è ristabilire un po’ di equità sociale- ha spiegato Volpi - in quanto, seppur questo evento potrebbe generare un alto volume d’affari vantaggioso per la crisi societaria in atto alla IMM, tra l'altro investendo liquidità in prodotti acquistati all'estero, erode comunque spazio e mercato e procura grave danno a tutti quei pubblici esercizi che a causa del contrasto al Coronavirus hanno dovuto oltretutto riaprire con stringenti regole di sicurezza distanziamento di igiene e sanificazione.” Il consiglio di Volpi sulle regole per la movida è quello di prendersi una pausa e di valutare che la priorità, adesso, dovrebbe essere rivolta ai commercianti che ha[UW1] nno appena riaperto con fatica , ai negozi, ai ristoranti per i quali, secondo Volpi, l’amministrazione 5 Stelle non ha stanziato nemmeno un euro per dare un sostegno reale al cosiddetto rilancio. “ Molte di queste attività potrebbero non farcela senza una prospettiva di pronta ripresa- ha concluso Volpi - provocando gravi danni per chi ci lavora. Per questo Italia Viva chiede al sindaco lo sforzo di sospendere e annullare le concessioni e autorizzazioni di sagre e fiere e di preferire un rinvio a tempi migliori di tutte le iniziative temporanee, in ogni caso coinvolgendo i commercianti nelle decisioni .Politicamente, gli amministratori grillini, per la paura di rischiare nel prendersi le responsabilità, hanno fatto del rinvio la loro filosofia di governo e anche nella fase drammatica di una emergenza senza precedenti sono andati avanti come se nulla fosse, di negazione in negazione , pensando che i prossimi due anni siano solo un tempo sospeso da occupare in attesa di recuperare l'ormai svanito consenso elettorale, mentre i cittadini muoiono di fame.”.