Politica



Emergenza Covid-19, Martinelli: "Pagamento Imu rinviato dal 16 giugno al 30 settembre"

martedì, 9 giugno 2020, 16:13

Nell’ambito delle iniziative a sostegno dei cittadini colpiti dall’emergenza economica innescata dalla pandemia di Coronavirus, l’amministrazione comunale ha deliberato il rinvio del pagamento dell’Imu per il 2020: «Abbiamo eliminato sanzioni e interessi per coloro che saldano la prima rata entro e non oltre il 30 settembre. In pratica il termine ultimo per il pagamento della prima rata Imu slitta dal 16 giugno al 30 settembre. Per beneficiare di questa dilazione i cittadini dovranno compilare entro il 31 ottobre un apposito modulo, in fase di predisposizione dai nostri uffici. Si tratta di un intervento che punta ad alleggerire le incombenze in fase così delicata: a pochi giorni dalla fine del lockdown rispettare la scadenza ordinaria dell’acconto Imu fissata al 16 giugno è per molti un problema. Nella speranza dell’arrivo in tempi brevi di una ripresa economica, abbiamo disposto una soluzione che di fatto corrisponde a un rinvio» ha spiegato il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega alle finanze. Grazie al provvedimento approvato dall’amministrazione, i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia, potranno rinviare il pagamento della prima rata dell’IMU 2020 al 30 settembre, senza l’applicazione di sanzioni e interessi: l’unico obbligo è quello di formalizzare la propria condizione di difficoltà economica compilando l’apposito modello. Il Comune di Carrara provvederà a dare tempestiva notizia su quando e dove reperire la suddette modulistica.