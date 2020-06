Politica



Fdi contro Rossi e Saccardi domani in visita al monoblocco

giovedì, 25 giugno 2020, 16:54

Con una serie di domande ironiche, il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Baruzzo ha commentato la notizia della presenza, domattina al Monoblocco, del governatore della Toscana, enrico Rossi e dell’assessore alla sanità regionale, Stefania Saccardi, per l’inaugurazione del reparto cure intermedie al quinto piano.



Baruzzo ha colto l’occasione per ricordare quelle che, a suo parere, sono le responsabilità di Rossi e Saccardi: “Questi due personaggi sono i soliti che un anno fa avevano deciso di abbattere la struttura del Monoblocco, salvata grazie alle raccolte di firme ed alla battaglie portate avanti del Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara ed anche, lasciatecelo dire , grazie all’intervento di Fratelli d’Italia che quando in città, sull’argomento vi era un silenzio assordante, è stato di gran lunga il primo partito che si era schierato apertamente contro l’abbattimento, facendo intervenire presso la struttura, il senatore Achille Totaro, componente della Commissione Sanità del Senato. Sono anche i soliti che , nonostante le numerose richieste, ancora non hanno dato risposte sulla ripartenza dei lavori per l’installazione della Risonanza Magnetica e Enrico Rossi è lo stesso che era assessore alla Sanità regionale quando dall’Asl 1 Massa Carrara “sparirono” 400 milioni di euro. Con quale faccia tosta possano presentarsi in una città i cui servizi sanitari avevano deciso di cancellare?”.



Baruzzo ha dato anche la risposta alla sua domanda. “ La faccia tosta di far propaganda elettorale , in vista delle elezioni regionali, per il Pd che è il maggior responsabile dello sfascio della sanità toscana e per il fido Giani .Ma costoro riusciranno mai ad avere un po’ di pudore e prova un po’ di vergogna?”.