Fratelli d'Italia, incontro sul vino

mercoledì, 10 giugno 2020, 12:41

L'8 giugno, su iniziativa del responsabile provinciale del dipartimento agricoltura di Fratelli d'Italia, Bruno Quieti, del coordinatore comunale del partito, Alessandro Cancogni ed alla presenza del sen. Patrizio La Pietra, membro della commissione agricoltura del Senato, si è svolto un importante incontro con viticoltori e responsabili del consorzio vino Colline del Candia nell'ambito di un progetto che Fratelli d'Italia sta portando avanti per far riconoscere alla zona di produzione del nostro vino la denominazione di zona disagiata a livello regionale onde poter accedere più facilmente a bandi per fondi europei e regionali.

Si tratta di una iniziativa che è stata particolarmente sollecitata dai produttori del consorzio che erano rappresentati dal presidente Fabrizio Calevro e dal vice presidente Lorenzo Gianni intervenuti insieme ad altri produttori della zona.

I temi trattati sono stati numerosi e la necessità che le colline del Candia entrino a far parte di quelle zone considerate di "produzione eroica del vino" al pari della Valtellina, che da molti anni gode già di questa agevolazione, è stato l'argomento principale unitamente al lavoro che vede il Sen. La Pietra impegnato nel tentativo di far diminuire l'IVA al 10%, se non anche meno, in modo da rendere molto più competitivo il prodotto Candia sul mercato vinicolo.

All'incontro con i nostri viticoltori erano presenti anche l'Assessore Marco Guidi, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, il capogruppo in consiglio comunale Alessandro Amorese ed il consigliere Bruno Tenerani.

Successivamente alla riunione il Sen. La Pietra ha voluto rendersi personalmente conto, traendone una buonissima impressione, della produzione ed è stato accompagnato a fare un ampio giro delle colline vinicole dove ha potuto rendersi conto del grande e faticoso lavoro al quale sono costretti i viticoltori per produrre il nostro Candia delle colline apuane.

Fratelli d'Italia si è preso l'impegno di portare avanti nelle sedi dovute le giuste richieste e proposte dei produttori ai quali il partito ha sempre guardato con particolare interesse per lo sviluppo del territorio.

Prossimamente sarà ripetuta una riunione simile anche per il territorio della Lunigiana.