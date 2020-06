Politica



Il mercato in largo Matteotti non piace ai commercianti di Massa che si rivolgono a Confimpresa

martedì, 30 giugno 2020, 14:22

Scontento diffuso quello generato dalla nuova dislocazione delle bancarelle del mercato settimanale di Massa in largo Matteotti. A lamentarsi sono stati molti commercianti che si sono rivolti a Daniele Tarantino presidente di Confimpresa Massa Carrara: “Il lavoro va garantito a tutti ma così il mercato non va. Vengono a mancare troppi parcheggi e la gente non viene in città – hanno detto i commercianti - . I palazzi che si affacciano sulla piazza non hanno garage e, nel giorno del mercato, devono mettere l’auto nel parcheggio dell’ex intendenza. In questo modo, i clienti che vogliono venire al mercato non trovano spazi dove parcheggiare”.



I commercianti hanno ricordato che il sindaco Persiani aveva annunciato che avrebbe lavorato per liberare piazza Matteotti dalle bancarelle, dislocandole nel parcheggio ex intendenza e piazza Aranci. Qualcuno ha suggerito di spostare le bancarelle nel primo tratto di via Cavour per proseguire in piazza Aranci , via Alberica, piazza del Mercato e via Bastione: “ Un anello che viene utilizzato anche per la fiera di San Francesco e che ben si presta per accogliere anche il mercato. E siamo in zona ztl, liberando la città”. Insomma, serpeggia il malcontento sia per i commercianti in sede fissa, che senza il parcheggio a disco orario non lavorano, sia degli ambulanti che vedono ridursi la clientela e quindi l’incasso.



“Ho ascoltato alcuni commercianti di Largo Matteotti – ha riferito il presidente Tarantino -. Le attività sono in grande sofferenza per l’emergenza Covid, estenuate dall’effetto del lokdown. Dobbiamo trovare il modo di facilitare la sosta per la clientela. I parcheggi blu situati in Largo Matteotti sono indispensabili per l’arrivo e il ricambio della clientela. Sarebbe necessario effettuare una verifica, una sorta di “gradimento” sia tra i residenti che ambulanti e negozianti fissi . Che senso ha un centro storico vuoto? Perché non aprire un tavolo con l’amministrazione e le varie categorie, e rimettere tutto in discussione, valutando la soluzione migliore per tutti in questo difficile momento post- pandemico, in cui si parla di ripartenza?”.