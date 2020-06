Politica



La proposta di Forza Italia ai balneari: "Pasti sotto l'ombrellone"

mercoledì, 24 giugno 2020, 14:24

Non erano ancora sicure le condizioni con cui potesse riaprire la stagione estiva: balneari e albergatori fino a poche settimane fa avevano ancora poche certezze.



"Lo scorso fine settimana, invece, abbiamo avuto la fortuna di vedere la nostra Marina finalmente piena di turisti e questo segnale oltre ad incoraggiarci, deve spingerci a battere un colpo d'ala, tenendo ben presente che le soluzioni davvero vincenti nascono sempre da un'ampia sinergia tra i settori produttivi e l'amministrazione" - ha commentato Domenico Piedimonte, coordinatore di Forza Italia, che propone una ricetta, a suo dire, vincente che porterà vantaggio tanto ai cittadini e turisti, che al settore balneare e gastronomico.



"Al di là della posizione già ribadita dal nostro coordinamento comunale e provinciale, che ritiene che i ristoratori abbiano pieno diritto a non vedersi almeno quest'anno portare via un parte di lavoro da sagre e feste di partito, come coordinatore ho ritenuto doveroso confrontarmi con i dirigenti del mio partito per ragionare sul miglioramento dell'offerta turistica nell'ottica di una collaborazione che abbia al centro le esigenze dei nostri cittadini - ha spiegato Piedimonte - Persone che non devono vedere ridotto neanche di un metro lo spazio delle spiagge libere a loro disposizione: uno spazio che deve rimanere libero da gabelle per poter consentire un tuffo in mare liberamente".



Pertanto Forza Italia a Massa, da sempre schierata dalla parte della legalità, del rilancio economico, della sicurezza (anche sanitaria) e della leale collaborazione sulla battaglia della Bolkestain, propone alla categoria dei balneari di contribuire a persuadere e convincere i propri associati che hanno chiuso i varchi al mare a ripristinarli immediatamente per consentire ai concittadini e ai turisti di raggiungere l'arenile senza dover attraversare obbligatoriamente il lido in loro concessione. "Chiediamo, inoltre, di tenere alta e costante l'attenzione sugli stabilimenti associati che confinano con i varchi previsti nel Piano dell'Arenile, che vanno mantenuti puliti e decorosi. E di aderire alla prossima CAMPAGNA INFORMATIVA sui danni provocati dalle merci contraffatte (una proposta che Forza Italia renderà pubblica a breve). Chiediamo di abbassare le siepi all'altezza di 1,2 mt e di restituire ovunque possibile la vista del mare ove ostruita da teloni, canneti, pannelli indecorosi e posticci usati solo per garantirsi una maggiore egoistica privacy a danno della collettività. Cose che comunque saranno previste nel prossimo futuro anche dal nuovo piano dell'arenile, che dovrà immancabilmente rispettare le leggi regionali e nazionali e quindi quanto appena detto" - ha continuato Piedimonte.



In cambio di tutte queste condizioni, Forza Italia proporrà con grande convinzione all' amministrazione di adottare un provvedimento di "delivery" sotto l'ombrellone.



"In questa drastica situazione sanitaria, per fortuna in evoluzione, vogliamo cogliere l'occasione per alleggerire il peso dei punti ristoro presso quegli stabilimenti dotati di cucina - ha continuato il coordinatore di Forza Italia - Avere la possibilità di fornire i pasti sotto l'ombrellone aiuterebbe a contenere gli assembramenti nei locali e favorire la permanenza all'aria aperta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Per Marina di Massa ed i suoi operatori economici sarebbe tra l'altro una prima vera novità".



Chiaramente, ha spiegato il coordinatore di FI, dovranno essere usati piatti e bicchieri di carta monouso, materiale compostabile monouso o materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile. Il tutto nel rispetto dell'ambiente. "Il delivery sotto l'ombrellone dovrebbe però esser consentito anche a soggetti esterni agli stabilimenti nell'ambito di una economia aperta. Se è corretto quanto abbiamo analizzato noi di Forza Italia, gli stabilimenti balneari, attraverso il loro vantaggio competitivo andrebbero comunque a coprire la domanda nel 92-96 % dei casi di richiesta pasti".



Forza Italia è certa si aprirà così un nuovo modo di vivere l'arenile per la soddisfazione di chi viene da noi al mare per vederlo e per viverlo pienamente. "Senza dimenticare che siamo in un periodo di sofferenza economica per cui ai nostri concittadini dobbiamo dare e non sottrarre - ha concluso il coordinatore di FI -Per questo motivo, in Forza Italia, siamo davvero fiduciosi che dai balneari possa arrivare anche un contributo economico che aiuti a coprire le spese necessarie per il servizio di sorveglianza da parte di giovani steward della nostra città. Steward necessari per una maggiore sicurezza (sanitaria ed ambientale) delle nostre sempre minori spiagge libere".