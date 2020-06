Politica



La toppa peggio del buco: giustificazioni imbarazzanti del vicesindaco Martinelli sulla transazione Paradiso secondo Italia Viva

lunedì, 29 giugno 2020, 17:02

Mancanza di chiarezza e di trasparenza, ma soprattutto, di onestà nella giustificazione data dal vicesindaco Martinelli e dal sindaco De Pasquale sulla retromarcia fatta in merito alla Transazione con la Paradiso s.p.a.: è il giudizio di Fabrizio Volpi, coordinatore comunale di Italia Viva che non ha potuto non evidenziare come Martinelli ne sia uscito “ a pezzi” e come anche l’introduzione fatta dal sindaco sia risultata sconveniente e non etica.

“Il fatto che l ’epidemia e il lockdown avrebbero condizionato la capacità delle casse del comune di “rispondere” ai contraccolpi economici di questa vicenda – ha detto Volpi – è semplicemente una scusa. Italia Viva ricorda che invece se la sono andata a cercare perché non erano obbligati ad indebitate il comune per dieci anni, come avevano annunciato di voler fare, tanto è vero che Martinelli, nel bilancio preventivo 2020, aveva inserito un capitolo ad hoc sulla “transazione Paradiso” con impegni certi di euro tre milioni e 600 mila euro nel 2020 e 900 mila euro per il 2021 e 2022. Convinto di essere il più bravo di tutti e nutrendo un' ingiustificata stima di se stesso alla fine è stato costretto a capitolare , ma assolutamente non per la pandemia da coronavirus.”.

La “figuraccia” di Martinelli, secondo Italia Viva, sarebbe stata causata dal cosiddetto “fuoco amico”: sarebbero stati due assessori della giunta De Pasquale a non dare il via libera “all'affaire più costoso della politica nostrana" e il diverbio interno avrebbe portato anche all’allontanamento del professor Giulio Ponzanelli che aveva appoggiato la decisione di Martinelli.

“Appena letto il parere del “super partes gratuito" Antonio Scudieri contrario alla transazione - ha continuato Volpi - hanno trovato il capro espiatorio e fatto fuori il famoso giurista incolpandolo di aver consigliato la strada sbagliata.”

Volpi ha rincarto la dose e ricordato che si poteva tranquillamente evitare di andare a cercare il professore luminare della Corte dei Conti per lo spauracchio di una eventuale condanna per danno erariale mentre sarebbe bastato ascoltare con umiltà l ‘opposizione che più volte aveva chiesto di recedere dalla scellerata decisione di pagare l’imprenditore Andrea Franzoni, senza che il Tribunale di Massa avesse mai emesso una sentenza sull'importo del risarcimento.

“Italia Viva censura con sdegno il vittimismo dei 5 Stelle che sostengono di aver dovuto rimediare ai tanti e ingenti danni fatti da chi aveva governato la città - ha concluso Volpi - La classe politica che ha governato per anni la città conosceva e praticava bene le scelte, perché non erano certo dei quaquaraqua senza arte né parte. La verità è che non avevano mai abboccato alle numerose proposte pervenute da parte dell’imprenditore Andrea Franzoni perché nessun pronunciamento definitivo del Tribunale di Massa aveva mai quantificato la cifra del risarcimento. Una chiosa finale sul metodo “Cassandra” utilizzato dai 5 Stelle per aver deciso l'accordo con la Paradiso S.P.A. perché “percepivano la piega che l'iter processuale si stava chiaramente delineando a sfavore del municipio”. Dobbiamo avere tanta pazienza ancora per poco.”.