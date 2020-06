Politica



Lapucci (Forza Italia) querela Pieruccini (Lega)

lunedì, 15 giugno 2020, 10:08

Il consigliere di centrodestra Lorenzo Lapucci ha deciso di intraprendere le vie legali per replicare all'attacco che gli ha mosso Nicola Pieruccini commissario comunale del movimento di Salvini Premier:

Prendo atto che qualcuno ha scambiato un ruolo ed un impegno politico come un palcoscenico per farsi pubblicità a discapito del malcapitato di turno, con esternazioni che esulano completamente da analisi politiche.

Non mi dilungherò in articolate risposte sul merito di alcuni interventi che mi hanno citato in modo poco lusinghiero, ci sarà modo, a tempo debito di puntualizzare.

La dialettica adottata oltrepassa il legittimo diritto di critica e di contrapposizione politica, sfociando in giudizi e valutazioni che ledono la mia persona.

Nel frattempo, per tutelare la dignità della mia sfera personale, esporrò querela nei confronti di chi, con congetture esposte con linguaggio inappropriato, lede la mia immagine pubblica e privata trascendendo dal piano politico.