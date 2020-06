Politica



M5S Carrara fa chiarezza sugli interventi al ponte ad Avenza

martedì, 2 giugno 2020, 08:15

Il movimento 5 stelle tramite il suo ufficio stampa, ha fatto pervenire un comunicato in risposta alle recenti affermazioni di due componenti dell’opposizione, hanno denunciato i ritardi nell’inizio lavori peri i lavori di adeguamento del ponte sul Carrione presso Avenza:

“Siamo i primi a difendere il diritto di tutti ad esprimere qualsiasi pensiero nei tempi e nei modi che ritengono necessari - esordisce- una cosa però è esprimere un'idea e come tale discutere, un'altra è offendere l’intelligenza degli altri farneticando sulla stampa con uscite populistiche e senza fondamento.

Ci lasciano esterrefatti le farneticazioni di due politici neo renziani, o presunti tali che, come se non avessero mai avuto ruoli in amministrazioni pubbliche o come se negli ultimi due mesi fossero stati su un altro pianeta, affermano che i lavori per l’adeguamento del rischio idraulico del ponte al centro di Avenza, avrebbero dovuto essere fatti durante la fase più acuta della quarantena, periodo durante il quale le ditte coinvolte nell’appalto erano chiuse come quasi tutte le imprese edili”.

“E’ risaputo- prosegue- che il nostro Sindaco Francesco De Pasquale avesse chiesto alla regione uno slittamento dei lavori di un anno, portando le istanze di commercianti ed esercenti coi quali l’amministrazione aveva avuto incontri, ma la regione non ha accettato il rinvio richiesto, ritenendo il rifacimento del ponte strategico per gli interventi in atto necessari a rendere il corso del Carrione più sicuro dal punto di vista idraulico.

Siamo consapevoli che la chiusura del ponte per i cinque mesi necessari porterà disagi alle attività economiche di Avenza storica già duramente provate dalle chiusure necessarie imposte dal governo, ma visto il diniego al rinvio di un anno, il programma dei lavori è stato nuovamente discusso dall’amministrazione con i rappresentanti di categoria, ed è stato scelto di farli il prima possibile, tra Giugno e Ottobre, per salvaguardare il periodo delle festività che va dalla fiera di San Marco a Natale”.

“Probabilmente – conclude- molti esponenti politici del territorio sono in rampa di lancio per le prossime elezioni regionali e tendono a parlare senza tener conto della realtà dei fatti, mentre il modo corretto di fare politica prevedrebbe di partire proprio dalla realtà. Questa cosa ci lascia perplessi. Ci impegniamo quindi nel continuare a dare le informazioni corrette riguardanti gli interventi sul territorio, tanto più lo faremo sugli argomenti che questi “politici” andranno di volta in volta a toccare, sperando che il cittadino possa avere le idee chiare quando entrerà nelle cabine elettorali”.