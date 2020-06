Politica



Martinelli: «Sui Pabe abbiamo lavorato bene e senza sosta. Lucchetti la smetta di lamentarsi»

venerdì, 26 giugno 2020, 15:52

«L’iter di approvazione dei Piani Attuativi dei Bacini estrattivi è articolato e Lucchetti lo sa bene. Il passaggio in consiglio comunale non è una mera presa d’atto ma un doveroso passaggio istituzionale. Così come quella in conferenza dei servizi regionale: abbiamo illustrato questa procedura a più riprese, anche nell’ultimo incontro che abbiamo avuto con Lucchetti circa un mese fa. Quindi le sue lamentele sono assolutamente fuori luogo» si apre così la replica del vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega al marmo, al presidente di Confindustria Massa Carrara.

«Lucchetti attende i Pabe dal 2015? Gli ricordo che da quando ci siamo insediati, a metà 2017, abbiamo sempre lavorato alacremente per garantire un corretto confronto con forze politiche, associazioni e parti sociali. Un confronto indispensabile, su un tema così importante e che è puntualmente avvenuta attraverso le commissioni consiliari e gli incontri pubblici. Lo abbiamo fatto a ritmo serrato, proprio perché siamo consapevoli delle esigenze delle imprese» prosegue l’assessore al Marmo che poi respinge con fermezza l’accusa sui presunti “pregiudizi” dell’amministrazione: «Abbiamo messo a punto uno strumento equilibrato, che tiene insieme la tutela di ambiente e paesaggio, le esigenze della sicurezza idrogeologica e la gestione dell’attività estrattiva, stimolando le imprese a lavorare sempre meglio in una visione nuova del comparto. Non c’è alcun pregiudizio ma anzi la volontà di imprimere una svolta positiva al settore» insiste Martinelli.

Il vicesindaco conclude esprimendo rammarico per l’ennesima uscita polemica di Lucchetti: «Dispiace che a fronte del nostro approccio positivo e della disponibilità al dialogo che abbiamo sempre dimostrato, dal presidente di Confindustria arrivino solo lamentele. Per lui l’obiettivo sembra essere quello di mettere in cattiva luce questa amministrazione, anche alla vigilia di un passaggio determinate per il futuro dei Pabe che dovrebbe essere accolto positivamente anche e soprattutto da chi – conclude il vicesindaco – dice di avere a cuore il futuro delle imprese del lapideo».