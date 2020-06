Politica



Martisca (Giovani di Forza Italia): “Sottopassaggio di Fossola abbandonato nel degrado”

martedì, 16 giugno 2020, 13:45

Avrebbe una funzione decisamente importante, quella di favorire l’attraversamento pedonale in uno dei punti più pericolosi di Viale XX Settembre ed anche quello più frequentato dagli studenti di due – fino a cinque anni fa, tre – delle scuole superiori della città. Il sottopasso di Fossola venne creato, molti anni fa, proprio per garantire la sicurezza degli studenti, in diretta contiguità con la fermata dell’autobus sia in direzione Carrara, sia in direzione Marina. Facile preda di atti di inciviltà e devastazione sin dall’inizio della sua storia, a più riprese ripulito e di nuovo vandalizzato, almeno il passaggio è stato garantito per un lungo periodo fino alla chiusura avvenuta cinque anni fa a causa di problemi strutturali che richiedevano l’apertura di un cantiere. Da allora, amministrazione Zubbani prima, amministrazione De Pasquale poi, nulla è stato fatto e il sottopasso di Fossola è rimasto nell’oblio da cui riemerge, purtroppo, solo ogni volta che accade un incidente sull’attraversamento pedonale sovrastante. A richiamare l’attenzione sulla condizione del sottopasso di Fossola è stato Lucian Martisca, coordinatore comunale del gruppo giovani di Forza Italia:

“Il sottopassaggio situato nella località Fossola, all'altezza dell'istituto Zaccagna continua ad essere chiuso da anni, nonostante fosse già stato discusso dall’attuale amministrazione un intervento di recupero e di messa in sicurezza, con l'ennesima promessa rimasta inevasa, di stanziare 150 mila euro. Ma ad oggi il sottopasso è una struttura fatiscente e lasciata nel completo degrado. Un vergognoso biglietto da visita all'unico ingresso della Città. Eppure si tratta di una struttura fondamentale per la sicurezza dei ragazzi che frequentano lo Zaccagna e il Repetti, ma anche per tutti gli altri avventori degli esercizi commerciali e cittadini residenti dei quartieri di Fossola e di Pontecimato.” Secondo Martisca l’immobilità mostrata dall’assessore Raggi sul sottopasso, difficilmente permetterà il recupero del sottopasso per il prossimo anno scolastico.

“In una nota di Raggi – ha concluso Martisca - si specifica che il recupero del sottopasso è un'opera molto attesa, ma fino ad oggi non se ne è più sentito parlare nonostante il malessere che crea fra gli abitanti di quella zona.Dopo gli interventi fallimentari realizzati a Marina di Carrara l’amministrazione pentastellata non ha ancora mosso un dito nella parte alta di Carrara, dove regna il degrado e l'incuria più totale, ma ormai da tre anni a questa parte i cittadini di Carrara non sanno più come fare capire al sindaco che il suo programma elettorale si è rivelato un fallimento.”.