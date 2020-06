Politica



Montemagni (Lega): "Caso Dentix, approvata nostra mozione che impegna la giunta regionale ad attivarsi col ministero della sanità"

giovedì, 18 giugno 2020, 13:59

"Purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - il caso Dentix, com'era ampiamente prevedibile, sta creando grossi problemi a lavoratori e clienti della catena odontoiatrica che ha la casa madre in Spagna".



"Persone letteralmente indebitate per affrontare cure dentarie - prosegue il consigliere - che non sanno se e quando potranno essere rimborsate, oltre al fatto che il problema di salute non sia stato minimamente risolto."



"Dall'altra parte - precisa l'esponente leghista-ci sono i dipendenti dell'azienda, solo alcuni si sono ricollocati, che rischiano seriamente di rimanere disoccupati."



"Insomma - sottolinea la rappresentante della Lega - una situazione d'indeterminatezza che sta angosciando un gran numero di persone che si erano affidate ai centri toscani della citata società, presenti a Lucca, Viareggio, Massa, Empoli e Prato."



"Siccome, a nostro avviso - insiste il consigliere - le Istituzioni non possono disinteressarsi della ciriticità, abbiamo, quindi, presentato un'apposita mozione, poi approvata dall'Aula, in cui chiediamo che la Giunta regionale si attivi prontamente col Ministero della Sanità, affinchè problematiche similari non continuino a ricadere pesantemente sui cittadini, per i quali è necessario trovare delle valide soluzioni, prevedendo, magari, maggiori investimenti della sanità pubblica per le cure odontoiatriche che, in buona parte, restano appannaggio del settore privato."