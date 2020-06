Politica



Movida, De Pasquale incontra i gestori dei locali: "Applicare le norme anti-covid"

lunedì, 1 giugno 2020, 18:14

Questo pomeriggio insieme all’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini, il sindaco Francesco De Pasquale si è recato nella zona della Movida, a Marina di Carrara, per sensibilizzare i gestori dei locali sul rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza Covid. La visita si è resa necessaria a seguito dell’andamento dell’ultimo fine settimana, nel corso del quale sono stati segnalati assembramenti e comportamenti non corretti. “Ho chiesto la collaborazione dei gestori dei locali affinchè oltre ad applicare le norme anti-covid nei loro locali, invitino i clienti a comportarsi correttamente. Comprendiamo la voglia di svago e di relax soprattutto dei più giovani ma è fondamentale continuare a rispettare le regole, a tutela della salute ma anche delle varie attività” ha spiegato il primo cittadino, ricordando che in caso di violazioni, oltre alle sanzioni pecuniarie è prevista anche la chiusura dell’esercizio. “Come amministrazione stiamo cercando di agevolare il più possibile la ripresa. Nel caso dei bar e dei ristoranti abbiamo esteso l’utilizzo del suolo pubblico proprio per permettere ai locali di avere a disposizione quegli spazi che sono indispensabili a rispettare le distanze di sicurezza imposte dalla norma. Sarebbe un peccato che queste iniziative venissero vanificate da violazioni che potrebbero far scattare sanzioni o provvedimenti di chiusura” aggiunge l’assessore Macchiarini.



Il sindaco conclude con un ammonimento forte: “Oggi sarà un’altra serata di festa. Mi aspetto che tutti si comportino correttamente: mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina ed evitare assembramenti. Richiamo gestori e cittadini al rispetto delle norme onde evitare di essere costretto a imporre un giro di vite a tutela della salute pubblica che però avrebbe pesanti conseguenze dal punto di vista economico per le attività”.