Politica



Mozione di Lapucci per chiedere un tavolo di confronto sui lavori al ponte di Avenza

venerdì, 5 giugno 2020, 09:41

Il tema dei lavori sul ponte di via Giovan Pietro ad Avenza continua ad essere al centro delle discussioni politiche e delle cronache locali mentre, inesorabilmente, si avvicina la data del 15 giugno che vedrà l’apertura del cantiere se, dal continuo batti e ribatti fra cittadini, partiti dell’opposizione e amministrazione non si riuscirà a trovare una soluzione il più possibile condivisa.

Proprio puntando a questo risultato, il consigliere di Forza Italia, Lorenzo Lapucci, ha preparato una mozione per il prossimo consiglio comunale, con la quale chiedere all’amministrazione 5 stelle di promuovere celermente un tavolo istituzionale con l’amministrazione regionale e le associazioni di categoria dedicato alla progettazione dei lavori sul ponte di Avenza, affinché si possa procedere ad una piena condivisione delle decisioni e delle strategie da intraprendere, tenendo conto dell’importanza della sopravvivenza economica e commerciale del territorio. Lapucci ha inserito nella mozione anche l’appello sempre rivolto alla giunta carrarese a richiedere alla Regione Toscana la possibilità di valutare eventuali interventi alternativi rivendendo la programmazione della demolizione e rifacimento del ponte di via Giovan Pietro, al fine di evitare l'abbattimento della struttura e in ogni caso di posticipare i lavori più strutturali comunque nel gennaio del 2021. Lapucci ha evidenziato non solo la preoccupazione di commercianti e residenti del centro storico di Avenza per un cantiere che penalizzerebbe moltissimo le loro attività ma anche che l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 impone necessariamente di rivedere gli scenari passati adeguandoli alle odierne esigenze del comparto economico e produttivo.

