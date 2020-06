Politica



Parchi chiusi e spiagge libere sporche: la Lega torna all’attacco dell’amministrazione

martedì, 16 giugno 2020, 18:41

Sarebbero molte, secondo Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier, le segnalazioni di cittadini che parlano di parchi pubblici e le zone dedicate ai bambini ancora “off limits“ per l’impossibilità di garantire la fruizione in sicurezza e la sanificazione delle strutture.

Ennesima pecca che la Lega ascrive all’amministrazione 5 stelle alla quale si aggiunge la responsabilità per molte situazioni di incuria presenti sul territorio comunale: erba altissima sui marciapiedi e nelle strade dai monti al mare e negli spazi verdi che sono stati abbandonati; al parco Puccinelli di Marina di Carrara manca la sorveglianza e oltre alla chiusura dell'area gioco dei bambini, i bagni pubblici sono in condizione di totale abbandono.

“In questi due mesi di lockdown e di emergenza economica e sociale – ha detto Pieruccini – gli amministratori grillini hanno solo saputo ripetere la stessa litania del “ci stiamo lavorando “senza arrivare mai a niente di concreto . Nessun piano per la riapertura delle zone gioco per i bambini, nessun inizio lavori, ma solo promesse esattamente come per la spiaggia libera dell’idrovora e per le altre spiagge libere comunali in cui manca la pulizia e non è ancora stato fatto un piano anti- covid per l'accesso. La litania l'hanno ripetuta anche lunedì ai commercianti che chiedevano loro aiuto ed hanno risposto che “ ci stavano lavorando, ma avevano avuto tanti impegni”.

Per la Lega non è più accettabile questo disinteresse della politica perché dopo il “liberi tutti “ stiamo pagando gravissime conseguenze ed il degrado intollerabile del nostro territorio non porta soldi ma tanta povertà. L’abbandono delle aree verdi e delle spiagge è ancor più inaccettabile se si considera che il nostro Comune può contare sulla propria Azienda Multiservizi Nausicaa di riconosciuta ed onorata tradizione e con alta professionalità del personale in servizio, ma che non è stata messa in condizione di operare a causa della incapacità e della superficialità di Martinelli e Cimino soprattutto sulle tematiche ambientali.”.

Pieruccini ha anche invitato il sindaco De Pasquale a non intervenire più con proposte di militarizzare la movida e limitare gli orari dei pubblici esercizi e invece a intervenire come referente della salute per far sorvegliare le spiagge libere che sono ancora senza contingentamento, distanziamento e senza santificazione e dove tutti si accalcano e si assembrano in assoluta mancanza di sicurezza sanitaria.

“L’assessore al Turismo Federica Forti – ha concluso Pieruccini - dopo settimane di continue dichiarazioni contrastanti e confuse, sta mettendo la popolazione a rischio nel fruire di un bene pubblico senza le adeguate misure anti covid. La Lega seppur convinta e felice che la pandemia sia stata superata invita a non abbassare la guardia sul Covid-19 e rammenta all’amminstrazione di essere ancora obbligata ad osservare i DPCM del presidente del Consiglio, le ordinanze della Regione Toscana e le linee guida per contrastare il virus . Se non saranno immediatamente prese le misure anti covid e predisposta la cartellonistica prevista a tutela della salute dei cittadini e dei turisti segnaleremo al Prefetto la situazione di Marina di Carrara.”.

V. T.