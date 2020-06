Politica



Pd: "Cup, Rossi ha assicurato la sua disponibilità per un incontro"

venerdì, 26 giugno 2020, 22:22

Il Partito Democratico, Federazione di Massa Carrara, interviene con una nota critica in merito all'annullamento dell'incontro fissato dall'assessore Saccardi a Carrara.



"Il PD - si legge nella nota - ritiene fatto inconcepibile, l'annullamento dell'incontro che l'assessore regionale Stefania Saccardi aveva fissato per sabato 27 giugno a Carrara. Tale incontro avrebbe potuto rappresentare l'occasione, utile e necessaria, per affrontare la difficile situazione venutasi a determinare per le lavoratrici e lavoratori dei CUP, per la quale, le istituzioni del territorio, hanno dimostrato un importante livello di unità".



"Tuttavia - prosegue -, nonostante questo inconcepibile incidente di percorso, il partito democratico ha continuato a lavorare con senso di responsabilità, come richiesto dalla gravità della vertenza in atto. Il presidente della Regione Enrico Rossi, contattato dal Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti e dal consigliere regionale Giacomo Bugliani e da altri esponenti istituzionali del PD provinciale, ha assicurato la sua disponibilità per un incontro con le istituzioni del nostro territorio e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Tale incontro dovrà avvenire nel corso della prossima settimana".



"Il presidente Rossi - conclude il Pd - ha confermato l'ottenimento di una proroga di almeno 60/90 giorni, nella gestione del servizio e l'impegno per un confronto con Estar per una soluzione di prospettiva in grado di assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori la sicurezza e la continuità del lavoro. Sarà nostra cura assicurare la necessaria informazione per ulteriori sviluppi della situazione in corso, anche attraverso ulteriori incontri con i rappresentanti dei lavoratori".