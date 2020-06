Politica



Photogallery del degrado, tour fatto dai cittadini e raccolto dal consigliere Bernardi

martedì, 23 giugno 2020, 14:51

Alcuni tratti di strade cittadine completamente invase da vegetazione senza alcuna manutenzione li ha paragonati alla mitica Foresta di Sherwood e sull’onda dell’ironia ha inserito nella mappa della più famosa foresta della letteratura, una serie di istantanee che testimoniano lo stato di degrado in cui versano diversi punti della città. A riportare in auge i “ degrado tour”che tanto piacevano ad Assemblea Permanente e a quelli che all’epoca erano i consiglieri grillini dell’opposizione sono stati i cittadini di alcune zone del comune che hanno scattato immagini delle condizioni di strade e vegetazione nei pressi delle loro abitazioni e che poi le hanno inviate al consigliere Massimiliano Bernardi. Accanto alle immagini di strade soffocate dalle chiome degli alberi ci sono quelle dei tronchi e dei detriti portati sulla spiaggia libera dell’idrovora dalle mareggiate, quelle di buche malamente rattoppate nel manto stradale e quelle di aiuole poco curate di fronte allo stadio.



“Carrara fa schifo ai turisti ma anche ai residenti – ha detto senza mezzi termini Bernardi - c’è degrado e sporcizia ovunque. Lo spettacolo dell'incuria dà il meglio di sé in una foresta di piante e rovi che stanno invadendo completamente gli spazi pubblici e la segnalazione con foto di Via dei Corsi, inviatami dai residenti, fa emergere che camminare per strada tra i rami delle piante e le voragini del manto stradale è un rischio per l’incolumità anche per chi usa abitualmente come mezzo di trasporto biciclette e motorini.”



Bernardi ha chiamato in causa la multiservizi partecipata del comune Nausicaa che dovrebbe occupardi della pulizie di strade, del verde e del decoro urbano. “Il Codice della Strada stabilisce che – ha continuato Bernardi - al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, il comune è obbligato alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Tutti servizi coperti dalle tasse corrisposte dai cittadini per questi scopi come la TASI, tassa diretta a coprire il costo per i servizi invisibili forniti dai comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione della manutenzione delle strade che, insieme ad IMU e TARI, rientra nella IUC, Imposta Unica Comunale. Non dimentichiamoci che esistono anche una serie di disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori nell’ ambito dei servizi pubblici locali in generale, e quindi, anche del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dello spazzamento e pulizia delle strade.”



Secondo Bernardi ci sarebbe una responsabilità dell’amministrazione 5 stelle perché il comune di Carrara non rispetta il normale ciclo di manutenzione periodica di zone che sono state completamente dimenticate . “Lo scempio non è però mai stato così grave come ora – ha concluso Bernardi - e pertanto, mentre i cittadini si improvvisano fotografi e mi inviano le prove al fine di ottenere un immediato primo intervento che consenta almeno il ripristino della sicurezza nella circolazione pedonale . Si tratta di problemi conosciuti e denunciati al sindaco De Pasquale alla direttrice Lucia Venuti e al presidente Cimino che, nonostante la situazione tutti i giorni è impegnato ad elogiare se stesso e la gestione di Nausicaa, ha scritto persino che i turisti lo amano e noi invece anche no e lo paghiamo pure.”