Politica



Pieruccini della Lega attacca il consigliere regionale Bugliani: gaffe, bugie e demagogia

martedì, 9 giugno 2020, 09:13

Spara a zero, il commissario della Lega Salvini Premier, Nicola Pieruccini, sul consigliere regionale Pd Giacomo Bugliani in merito alle questioni “calde” del ponte di Albiano e di quello di Avenza.

Pieruccini ha accusato Bugliani di aver millantato, sulla sua pagina facebook, il merito di aver fatto arrivare 150 mila euro di contributi regionali ai commercianti di Albiano ricordando che la notizia sarebbe stata smentita sia dal presidente della Regione Enrico Rossi, sia dall’assessore Ciuffo.

“In realtà,la misera mancia - ha detto Pieruccini - non era stata stanziata solo per i commercianti di Albiano ma era da dividere tra tutti i 14 comuni della Lunigiana e con il comune di Pontremoli sulla base di requisiti e criteri improponibili.”.

Distorsioni intenzionali di Bugliani ci sarebbero state, secondo Pieruccini anche in merito alla situazione dei commercianti di Avenza preoccupati per l’inizio dei lavori di rifacimento del ponte che attraversa il centro della frazione: “ Bugliani, non contento della gaffe su Albiano, stamani si è preso gioco anche dei cittadini di Carrara ed ha ripetuto a pappagallo e tardivamente tutte le informazioni sul ponte di Avenza già note da settimane.”.

Per Pieruccini, alla base delle esternazioni di Bugliani ci sarebbe la paura di perdere la poltrona in vista delle prossime elezioni regionali, che avrebbe causato la perdita di orientamento e l' incapacità di guardare oltre il sondaggio e la demagogia. Pieruccini ha rimarcato il fatto che la situazione di Avenza sarebbe uno specchio del governo di sinistra alla guida della regione della cui maggioranza Bugliani fa parte e della politica, a suo dire, tipica dei millantatori di sinistra che per acquisire consensi fanno di tutto.

“Con scaltrezza e furbizia - ha aggiunto Pierruccini - Bugliani, prima di tutto, ha pensato bene di scaricare, con un vero e proprio siluro in diretta, il sindaco De Pasquale, incolpandolo di aver deciso di iniziare i lavori del ponte il 15 Giugno, dopodiché si è vantato per aver ‘strappato all'assessore Fratoni ed ai tecnici della Regione la promessa che i lavori del ponte inizieranno dopo l'estate, sbagliando clamorosamente la tempistica, bocciata dai commercianti di Avenza perché troppo a ridosso delle feste natalizie. Per la Lega stiamo assistendo ad un partito assente, in grande confusione e con scarsa lucidità che non ha di meglio da fare che avvalersi della conflittualità popolare solo per conquistare un minimo di visibilità. Un copia incolla doloroso di quando Giacomo Bugliani in testa al PD toscano annunciava la demolizione del Monoblocco per poi rimangiarsi il tutto dopo la rivolta dei residenti per salvare l'ospedale e questo la Lega, sia prima, ma soprattutto dopo, l'emergenza sanitaria per infezione da Coronavirus, lo ha ritenuto e lo ritiene moralmente inaccettabile.” .

Pieruccini ha riconfermato la presenza della Lega in qualunque tavolo di confronto per trovare una soluzione a favore delle famiglie e dei commercianti di Avenza e ha sostenuto i militanti della Lega della Lunigiana che da tempo chiedono al Pd al governo della regione di agire con serietà e capacità per risolvere i problemi e creare prospettive nell’interesse di tutti .

“Non è più possibile - ha concluso Pieruccini - considerata la gravità del periodo che stiamo vivendo, che il Pd continui a fare dietrofront, dire menzogne e raccontare favolette tese solo alla riconferma elettorale, cercando di ingannare i cittadini. La giornata di oggi purtroppo non promette bene in quanto è stata formalizzata la nomina a commissario per la ricostruzione del Ponte di Albiano a Enrico Rossi da parte della compagna Ministra De Micheli: i comunisti non si estinguono mai: escono dalla porta è rientrano dalla finestra.”.

Vi. Tes.