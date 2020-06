Politica



Ponte via Menconi, il sindaco: “Stop al traffico per meno di due mesi”

martedì, 16 giugno 2020, 18:28

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per apportare migliorie al cantiere per la realizzazione del progetto di rifacimento del ponte di via Menconi ad Avenza.

In particolare, dopo che il consiglio comunale si è schierato a favore dell’avvio immediato dei lavori, il sindaco Francesco De Pasquale ha rilanciato la richiesta di alcune modifiche per andare incontro alle attività commerciali, nell’ottica di limitare al massimo i disagi legati al cantiere.

Il confronto si sta concentrando sulla durata dei lavori e sui tempi di chiusura della strada alla viabilità automobilistica: “Stiamo lavorando per limitare allo stretto indispensabile lo stop alle auto e allo stato attuale crediamo di poter dire che ci sono ottime possibilità di ridurre l’interruzione del traffico a meno di due mesi” ha spiegato il primo cittadino.

Il sindaco conclude poi ribadendo quanto affermato già in Consiglio Comunale sul tema della sicurezza: "L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo ponte, rialzato rispetto a quello attuale e successivamente uno scavo di due metri nella parte centrale dell’alveo per consentire il passaggio della portata necessaria a garantire la sicurezza. Perché la nostra priorità è mettere in sicurezza un torrente che, come hanno detto i tecnici della Regione, è in stato di abbandono. Noi vogliamo farlo presto e subito. Perché dalla sicurezza del Carrione dipende quella dei cittadini, non solo di Avenza ma di tutta Carrara”.