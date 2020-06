Problemi nella consegna delle mascherine nelle edicole: FdI ribadisce la necessità di usare le farmacie comunali come punti di distribuzione

Altri articoli in Politica

martedì, 16 giugno 2020, 18:41

Sarebbero molte, secondo Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier, le segnalazioni di cittadini che parlano di parchi pubblici e le zone dedicate ai bambini ancora “off limits“ per l’impossibilità di garantire la fruizione in sicurezza e la sanificazione delle strutture

martedì, 16 giugno 2020, 18:39

Fu con una mozione del 18 novembre 2019 che la consigliera del Psi, Giuseppina Andreazzoli, propose per la prima volta al consiglio comunale di Carrara di assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

martedì, 16 giugno 2020, 18:31

E’ l’unica realtà sanitaria della Regione Toscana nella quale alcuni servizi amministrativi sono gestiti da personale non assunto

martedì, 16 giugno 2020, 18:28

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per apportare migliorie al cantiere per la realizzazione del progetto di rifacimento del ponte di via Menconi ad Avenza

martedì, 16 giugno 2020, 13:51

Si è svolta ieri la videoconferenza a livello nazionale tra i referenti Cgil Cisl e Uil con quelli di Dentix Italia, ovvero la direttrice del personale e un consulente

martedì, 16 giugno 2020, 13:45

Avrebbe una funzione decisamente importante, quella di favorire l’attraversamento pedonale in uno dei punti più pericolosi di Viale XX Settembre ed anche quello più frequentato dagli studenti di due – fino a cinque anni fa, tre – delle scuole superiori della città