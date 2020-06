Politica



Proposta di fermata a Massa del Frecciarossa1000 fatta da Bugliani

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:34

Il Frecciarossa 1000 che dal 14 giugno sarà operativo sulla linea Milano–Roma via Genova potrebbe fare una fermata anche a Massa. Questa è la speranza del consigliere regionale Giacomo Bugliani che ha deciso di presentare la richiesta a Trenitalia e che, per queto, ha chiesto l’appoggio del presidente del consiglio comunale Eugenio Giani.

“Ho chiesto al presidente Eugenio Giani – ha detto Bugliani - di impegnarsi con me per fare in modo che il treno 'Frecciarossa 1000', che unirà Milano a Roma attraverso Genova e la linea costiera toscana, possa prevedere una fermata anche nella stazione di Massa. Credo che Trenitalia debba valutare attentamente questa richiesta che riguarda un territorio capoluogo di provincia come il nostro e che fa riferimento a un comprensorio turistico ampio e importante. Sono certo che, nel caso di accoglimento di tale proposta, il servizio stesso possa trarne benefici in termini di utenza e potenzialità di attrazione dei viaggiatori, non solo in chiave turistica ma anche per gli spostamenti di natura economica. Questa battaglia potrebbe unire il territorio tutto, a prescindere dalle appartenenze politiche, per un risultato davvero significativo e che può rappresentare una tappa importante nel percorso di sviluppo della nostra provincia”.