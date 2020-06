Politica



Scuola, viabilità e ospedale: la ricetta di FI per il rilancio del comune

lunedì, 22 giugno 2020, 14:31

Una serie di suggerimenti ben precisi è arrivata all’indirizzo del sindaco di Fivizzano Gian Luigi Giannetti da parte di Vittori Marini coordinatore comunale di Forza Italia attraverso una lettera aperta affidata ai giornali.



Marini è partito dall’analisi della non felice situazione economica e sociale del comune lunigianese e ha messo in luce le criticità maggiori ma anche le possibili soluzioni ai vari problemi: “Lo spopolamento in atto nel comune di Fivizzano – ha spiegato Marini - è sempre più inarrestabile: le nuove generazioni se ne vanno, non senza ragione, perché non siamo in grado di offrire loro quasi nulla, a cominciare dal lavoro, e in presenza di una popolazione anziana e vecchia è inutile progettare qualsiasi tipo di sviluppo.” Secondo Marini il primo passo per frenare l’esodo è quello di puntare sulla scuola e, nel caso specifico, sull’istituto agrario, riferimento scolastico distintivo di tutta la Lunigiana, che per anni ha avuto nella struttura sita a Soliera un ‘eccellenza. “Una scuola che guarda al territorio per svilupparne le attitudini produttive ed occupazionali – ha aggiunto Marini - era l'orgoglio del nostro territorio quando si trovava a Soliera e noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere che quella è la sede ideale, perché Soliera è centrale al territorio, più facilmente raggiungibile per chi viene da fuori, perché è sede dell'azienda agricola, per la struttura oggi vergognosamente abbandonata.”



Marini ha quindi invitato il sindaco Giannetti a farsi promotore di un incontro col presidente della Provincia per avviare la ristrutturazione di tutto l'edificio oggi abbandonato nel degrado. “La carenza di studenti – ha continuato Marinai - è largamente motivata non solo da un decadimento demografico per mancanza di lavoro e servizi, ma da altri fattori che inducono tante famiglie ad iscrivere i propri figli a indirizzi scolastici fuori dal nostro territorio. Forse si potrà invertire la tendenza con una particolare attenzione a soddisfare tre condizioni essenziali: eccellenza didattica e logistica, accoglienza per favorire l'iscrizione di studenti di comuni vicini e un dirigente scolastico presente sul territorio.” . Nelle note dolenti del territorio fivizzanese, secondo Marini, c’è anche la mancanza di strade a scorrimento facile e veloce per raggiungere la costa: progetto che costituisce da sempre un’ambizione per tutta la Lunigiana ma che non ha mai trovato la strada della realizzazione sebbene potrebbe essere la soluzione ai tanti problemi causati dalla marginalità del territorio.



“Senza rinunciare a priori al progetto di collegamento con la costa – ha argomentato Marini - cioè una direttissima Fivizzano-mare, vista come continuità di una "strada per l'Europa"che guardi oltre il crinale appenninico, va comunque completata con estrema urgenza la direttrice Fivizzano-Aulla e va migliorata la percorribilità della Monzone-costa detta Spolverina. Entrambe per favorire il pendolarismo e il turismo, ponendo un freno allo spopolamento.”



Le ultime battute, Marini, le ha spese per l’ospedale di Fivizzano: “L'esperienza del "corona virus" ha dimostrato la necessità di valorizzare i piccoli ospedali periferici che vanno specializzati per renderli di eccellenza. Il momento può essere favorevole perché l'insufficienza del NOA durante l'emergenza pandemica ha dimostrato il fallimento della politica dell'accentramento per cui è emersa la necessità di redistribuire le competenze in una logica specialistica e territoriale. Dunque è lecito insistere su un recupero funzionale del nostro ospedale.”.