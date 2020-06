Politica



Spiagge libere ancora nel degrado: Bernardi accusa l’amministrazione di incuria e falsa propaganda

lunedì, 15 giugno 2020, 14:57

Le spiagge libere comunali sono ancora in condizioni pietose sebbene la stagione estiva sia già iniziata: molte le critiche mosse dal consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi alla gestione dell’arenile da parte degli assessori Forti e Raggi, turismo e lavori pubblici.

Il primo affondo Bernardi lo ha fatto sulla manifestazione d’interesse per i lavori all'Idrovora avviata in questi giorni dall’assessore Raggi con annunci entusiastici sui social, che, nei requisiti per partecipare impone una risposta entro il 20 di giugno e un impegno a realizzare i lavori entro 45 giorni.

“Gli amministratori - ha detto Bernardi - invece di utilizzare il tempo del lockdown a programmare i cantieri ed essere pronti alla riapertura per iniziare i lavori si sono impegnati per imbrogliare i cittadini. Strumentale è stato l ‘ annuncio dell’accelerata dell’amministrazione per arrivare al nuovo allestimento della spiaggia libera dell’idrovora, senza prima essersi presi cura delle altre spiagge libere sporche, prive di servizi e ancora chiuse. Un panorama agghiacciante per tutte quelle persone che dopo mesi di lockdown si sono ritrovate davanti a un 'arenile pieno di plastica e di cataste di legna e strade dissestate, con cassonetti stracolmi e marciapiedi accidentati pieni di erbacce ed escrementi di cani.”.

Bernardi ha approvato la manifestazione di protesta dei commercianti prevista per stamani sotto al comune di Carrara. “È ovvio che protestino - ha spiegato Bernardi - perché l' assessore Raggi e l’assessore Forti sembrano non essersi accorti che la stagione estiva è aperta ufficialmente. Il fatto è che nessuno è riuscito ancora a capire chi e come e da chi saranno gestite le spiagge libere sulla base delle linee guida a contrasto del covid -19 che versano in una condizione pietose e neanche come potrà la ditta che vincerà l'appalto dell’idrovora lavorare in sicurezza anti covid in piena stagione balneare.”

Bernardi ha criticato anche la mancanza di una programmazione turistica che sarebbe stata determinante al rilancio economico ed occupazionale dopo mesi di sofferenza. “ L’assessore al turismo Forti – ha aggiunto Bernardi - dopo quattro versioni contrastanti e deliranti,aprirà le spiagge libere solo nel fine settimana e ancora ignota resta la gestione nei giorni feriali. Non è stato chiarito in quale modo verrà consentito ai mezzi di soccorso di poter accedere all’arenile né quali accessi al mare saranno previsti per i disabili. La cosa certa è che si è persa un’occasione di cambiamento che avrebbe portato benefici al territorio e introiti alle casse comunali in un momento tragico come questo, ma l’obiettivo primario dell’amministrazione, secondo quanto spiegato da Raggi, oggi è quello di completare l’opera della spiaggia libera dell'idrovora in tempo utile per la stagione balneare, anche se non è chiaro di quale anno. Noi auspichiamo che i lavori edili minimi previsti per circa 70 mila euro non vadano in conflitto con le attività della spiaggia e vengano i iniziati e finiti al più presto. Se veramente saranno rispettati i 45 giorni richiesti la consegna delle opere si festeggerà prima del ferragosto. Speriamo anche che nell’estate 2021 ultima chance grillina turisti e cittadini possano toccare con mano anche il chiosco bar ottagonale, l’area doccia tutta in legno e tinteggiata di bianco e blu.”