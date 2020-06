Politica



Stop a sagre e feste di partito:Benedetti vuole un atto istituzionale

lunedì, 29 giugno 2020, 16:56

di vinicia tesconi

Lo aveva già richiesto, in accordo con la linea scelta da Forza Italia, suo partito, ma adesso l’appello di Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale di Massa e vicepresidente provinciale di Forza Italia, punta ad ottenere un vero e proprio divieto sancito dalle istituzioni: per tutto il 2020 non dovranno esserci sagre né, tantomeno feste di partito. Le ragioni sono sempre le stesse: ottemperare alle normative di sicurezza sanitaria anti-covid e non creare concorrenza con le attività di ristorazione che stanno appena riprendendo la loro attività dopo tre mesi di chiusura per il lockdown. “A nostro avviso - ha detto Benedetti - è necessario fare chiarezza anche sulle feste di associazioni private che non promuovono prodotti locali e sulle feste di partito, le quali, notoriamente organizzano eventi per autofinanziarsi e per fare propaganda politica. Ma non solo. La caratteristica più negativa di queste feste , è la concorrenza fatta ai ristoranti, pizzerie ed a tutte le attività legate alla somministrazione di cibi e bevande, i quali, attendono con ansia l’estate e quest’anno per ovvi motivi ancor di più, per fare cassa, garantendo l’occupazione stagionale, strategica e basilare per una città che ha,purtroppo,un tasso di disoccupazione tra i più alti della Toscana, a causa di una fallimentare politica svolta sul territorio negli ultimi vent’anni.”. Benedetti che ha indicato l’esempio in questa direzione costituito dal comune di Pontremoli che ha vietato sagre e feste di partito, ha voluto poi elogiare il lavoro svolto dall’assessore Paolo Balloni nel progetto di promozione dei prodotti locali per il riconoscimento DECO e del registro delle tipicità agro-alimentari e gastronomiche del territorio e soprattutto per la garanzia che ha fornito pubblicamente di inserirli dal prossimo anno in tutti gli eventi estivi. Un ringraziamento, da parte di Benedetti, anche anche gli organizzatori delle sagre storiche di Massa, che hanno deciso, dimostrando un forte senso di responsabilità, di rinunciare per quest’anno agli eventi proprio per eliminare qualsiasi rischio legato al covid.