Politica



Torrente Ricortola: Bugliani assicura a breve ripartenza del cantiere

venerdì, 26 giugno 2020, 15:49

di vinicia tesconi

Il consigliere del Pd in Consiglio regionale Giacomo Bugliani si è incontrato con alcuni cittadini residenti nella zona del cantiere del Torrente Ricortola a Marina di Massa per valutare lo stato dei lavori di messa in sicurezza idraulica predisposti dalla regione Toscana.

All’incontro era presente anche il comitato degli Alluvionati di Ricortola-Casono-Bondano-Partaccia con il presidente Ivo Zaccagna. L'incontro si è reso necessario allo scopo di verificare l'andamento delle opere di allargamento dell’alveo del torrente . “Non appena sono stato sollecitato dai cittadini – ha detto Bugliani- mi sono voluto recare personalmente sul posto per verificare lo stato dei luoghi e capire le ragioni di una apparente sospensione temporanea degli interventi di messa in sicurezza . A seguito di questo sopralluogo ho avuto un incontro con il dirigente responsabile del genio civile di Massa Carrara e con l’ingegnere Gennarino Costabile della Regione Toscana dai quali ho avuto rassicurazioni circa il fatto che a breve i lavori partiranno. La ditta incaricata delle esecuzione dei lavori, infatti, dovrà dotarsi nei prossimi giorni di pannelli prefabbricati da collocare in loco e , a quel punto, il cantiere potrà lavorare a pieno regime . Ho colto l'occasione del confronto con i tecnici- ha aggiunto Bugliani- per chiedere che la ditta esecutrice sia sollecitata ad una più appropriata delimitazione della zona di cantiere di modo che sia data maggior sicurezza per i residenti. I lavori di messa in sicurezza idraulica del nostro territorio sono quanto mai opportuni e indifferibili. E’ fondamentale che si sfrutti al massimo la stagione estiva per portare avanti le opere nel più breve tempo possibile anche allo scopo di arrecare il minor disagio possibile ai residenti. Assieme al Comitato degli alluvionati monitorerò il cantiere per garantire che si arrivi al completamento delle opere quanto prima e nel migliore dei modi possibile”