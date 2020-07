Politica



Amorese (FdI): "Solidarietà ai lavoratori del Cup. Si avvii urgentemente il percorso di stabilizzazione"

lunedì, 13 luglio 2020, 17:22

Verrà presentata stasera durante i lavori del Consiglio Comunale di Massa una mozione urgente che ha come oggetto la situazione dei lavoratori del Cup di Massa, Carrara e Lunigiana, da parte del Consigliere Comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese, primo firmatario, con l'adesione di tutti i gruppi consigliari di maggioranza, a partire dai capigruppo Nicola Martinucci (Lega), Matteo Bertucci (Lista Persiani) e Giovanni Ronchieri (Forza Italia), insieme alla Presidente della Commissione Sanità Eleonora Cantoni.



Ecco il testo della Mozione:

"Il Consiglio Comunale di Massa

Considerata

La giusta e sacrosanta mobilitazione dei lavoratori del Cup, in sciopero per la situazione precaria del servizio di prenotazione dell'Asl e, di conseguenza, del proprio futuro occupazionale;

preso atto

della situazione seguita al termine dell'appalto, delle intenzioni sfavorevoli che il nuovo vincitore della gara, il Consorzio Nazionale Sanitario (Cns), ha rappresentato all'Azienda Sanitaria ed ai Sindacati, secondo le quali i 108 lavoratori, alcuni in servizio ormai da vent'anni, non hanno conferme su monte orari, remunerazione, livello occupazionale e scatti di anzianità;

considerato che

i dipendenti dl Cup svolgono ormai da anni un ampio plus orario (coperto dall'Asl) rispetto al contratto di lavoro che, a quanto pare, no sarà più possibile con il nuovo appalto e quindi ne risulteranno penalizzati sia il servizio che i lavoratori;

preso atto che

nella Asl Nord Ovest alcune aree, come quella della vicina Versilia, i lavoratori del Cup sono dipendenti diretti dell'Azienda;

Considerato che

Per adesso alle parole di solidarietà della Regione Toscana è seguita solamente la Delibera n.852 che annuncia di dar mandato ad Estar di procedere verso un aumento del personale quando il problema, annoso, delle liste di attesa, non è certo il Cup.

Considerato altresì

che il Presidente della Regione Toscana non ha ancora evaso la richiesta di ben 17 sindaci della nostra provincia di poter essere ascoltati e messi in condizione di capire lo stato dell'arte di questa vertenza; considerato anche che nonostante più volte durante l'emergenza sanitaria numerosi rappresentanti politici regionali abbiano definito gli operatori sanitari come "Eroi", nel frattempo la stessa Regione continuava la lunga stagione della precarizzazione del personale;

preso atto che

l'atto più importante e risolutivo non può che essere la revoca della gara e la stabilizzazione dei lavoratori;

Il Consiglio Comunale

Esprime la propria vicinanza ai 108 dipendenti del Cup di Massa, Carrara e Lunigiana in lotta per avere garanzie e futuro per il proprio posto di lavoro

Invita il sindaco di Massa

A continuare a farsi interprete presso la conferenza Zonale affinché la Regione Toscana provveda urgentemente ad avviare l'iter per l'internalizzazione dei lavoratori del Centro Unico di Prenotazione che, peraltro, prevederebbe anche un risparmio da parte della Regione stessa".