Politica



Anche Forza Italia esprime solidarietà alla Lega per le contestazioni in Piazza Alberica

lunedì, 6 luglio 2020, 13:45

Grave, per Forza Italia, è l’episodio delle contestazioni contro il gazebo della Lega avvenuto sabato pomeriggio a Carrara in Piazza Alberica. Il coordinatore comunale di Forza Italia, Riccardo Bruschi, ha voluto esprimere la vicinanza del suo partito a quello della Lega e raccontare la sua personale esperienza di testimone dei fatti: “Solidarieta' agli amici della Lega, vittime di un grave episodio nel centro storico di Carrara. Mi sono recato in piazza Alberica per un saluto al loro gazebo di raccolta firme, ma ho assistito ad una scena già vissuta sulla mia pelle quando a Pisa organizzavo eventi di "studenti per le liberta": un manipolo di contromanifestanti voleva attaccare briga e passare alle vie di fatto, buttando letteralmente all'aria il gazebo, al coro "fuori la Lega da Carrara". Solamente la presenza costante e l'esperienza delle forze dell'ordine ha contenuto gli assalti continui di questi soggetti. E' una vergogna che nel nostro paese e soprattutto nella nostra citta' venga messa così duramente alla prova la libertà di pensiero, sancita dall'articolo 19 nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che resta comunque in tal modo gravemente intimidita nel nostro centro cittadino. La Lega è attualmente il partito italiano di maggior consenso, democratico e moderato, e gli fa onore aver organizzato un evento ed aver aperto una sede in centro storico proprio a valorizzare lo stesso. Auspichiamo che tutte le forze politiche condannino questo gesto, sarebbe grave non farlo girandosi dall'altra parte.”.