Politica



“Attacco personale irricevibile da parte dell’assessore Raggi”: Bernardi fa partire le denunce

mercoledì, 22 luglio 2020, 16:44

Continua il botta e risposta tra il consigliere dell’oppsizione Massimiliano Bernardi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi in merito ai dubbi sollevati dal primo sui rimborsi ricevuti da varie ditte per gli stipendi dell’assessore. Per Bernardi, la replica di Raggi, sarebbe solo l’ennesima arrampicata sugli specchi con la solita tecnica di contrattaccare l’avversario sul personale per evitare di dover dare risposte a domande per lui sconvenienti.



Bernardi ha risposto a tono: “C ‘è una bella e sostanziale differenza tra i gettoni presenza del sottoscritto e i rimborsi che il comune paga ed ha pagato alle tre ditte che fortunatamente per l’assessore Raggi, nonostante il fallimento della Selmar nel 2019 , hanno continuato a dargli fiducia, stipulando contratti da circa 60 mila euro all'anno. Credo che a fronte di ciò sia più che legittimo chiedersi quale sia l’utilità di una società che stipula un contratto consistente per un “ project Manager”, che dovrebbe essere la figura professionale di punta, e che invece per anni non lo vede proprio, visto che le ore lavorative le trascorre a palazzo comunale.”



Bernardi ha ribadito di conoscere perfettamente il sistema dei rimborsi grazie alla sua esperienza ventennale come amministratore ed ha spiegato: “I 3700 euro liquidati dal dirigente Cristiano Boldrini alle società che hanno indicato Raggi come project manager o amministratore delegato, alla fine arrivano nelle sue tasche attraverso lo stipendio che percepisce e se l’assessore sostiene il contrario è in assoluta malafede. E’ talmente logico da rendere superfluo il tornarci sopra. Detto ciò, da consigliere di opposizione nella piena libertà del mandato che mi è stato riconosciuto, non perdo certo tempo se chiedo più trasparenza e risposte serie e circostanziate sulla documentazione che attesti che i circa 200 mila euro che fino ad oggi ci è costato l’assessore Andrea Raggi, sono o non sono regolari.”



Bernardi ha riepilogato ancora una volta i nodi cruciali che suscitano perplessità nella vicenda degli stipendi di Raggi: “ Il dubbio nasce soprattutto dal fatto che non è per niente chiaro dove e con chi l’assessore Raggi abbia svolto le poche ore di lavoro segnate oltre a quelle del rimborso nel periodo che va dal marzo 2019, data del fallimento e della chiusura della Selmar, al 1 Aprile 2020, data della riapertura nella stessa sede di via Arzela a Santo Stefano Magra della Sems.”



Bernardi ha richiesto anche chiarimenti sull’eventuale attività svolta durante il periodo di lockdown nel quale tutte le aziende nautiche erano chiuse ed ha riaffermato la legittimità della sua richiesta di chiarimenti. “Proprio per questo motivo - ha concluso Bernardi - e in riferimento alla ricostruzione sia del suo percorso professionale sia di quello delle tre aziende Selmar, Seanet e Sems, che come ha detto lo stesso Raggi sono tra l'altro percorsi assolutamente “ deliranti ”, ma, secondo me anche invischiati e difficili da capire, ho deciso di presentare una denuncia circostanziata alla Guardia di Finanza e a seguire alla Corte dei Conti nonché Procura della Repubblica di Massa Carrara.”