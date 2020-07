Politica



Campeggio abusivo dei camper nel parcheggio su viale Colombo: Martisca di Forza Italia giovani chiede l’intervento dell’amministrazione

mercoledì, 15 luglio 2020, 11:12

di vinicia tesconi

L’uso del parcheggio tra viale Colombo e via Werther Cacciatori, a pochi passi dagli stabilimenti balneari di Marina di Carrara, come un’area da campeggio, purtroppo ha una storia lunga di anni e di tentativi falliti di porvi rimedio. Ogni estate si ripropone lo stesso problema: camperisti incivili che piazzano i propri camper nel parcheggio riservato alle auto dei bagnanti e che vi soggiornano come se quello fosse uno spazio attrezzato per i camper. E ogni estate, puntuale, arrivano le lamentele dei residenti e dei turisti che vorrebbero usufruire del parcheggio. A farsi portavoce dell’ennesima protesta è stato Lucian Martisca, coordinatore di Forza Italia Giovani, che ha fatto un sopralluogo verificando la presenza di una dozzina di camper disposti anche trasversalmente ad occupare più parcheggi contemporaneamente. “I proprietari di questi camper – ha detto Martisca - sembrano del tutto estranei alle regole della strada e delle leggi riguardanti l’occupazione del suolo pubblico visto che non rispettano norme come : spegnere generatori di corrente, non occupare marciapiedi, non usare piedini di stazionamento e non disporre al di fuori del mezzo tavoli, sedie, sgabelli ed altri oggetti simili.”. Martisca ha fatto anche notare l’apparente disinteresse dell’amministrazione nei confronti del malumore dei residenti Carrara che spesso non riescono a trovare parcheggio e sono obbligati a lasciare i mezzi a centinaia di metri dal loro stabilimento balneare ed anche che i proprietari dei camper non pagano nessuna tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

“Il parcheggio in via Wherter Cacciatori è in condizioni disastrose – ha concluso Martisca - ed è un vero e proprio pericolo per chiunque passi in quella zona con qualsiasi tipo di veicolo, fuoristrada compresi. Vi sono vari precedenti di incidenti dovuto all’asfalto dissestato anche in via Genova per cui riteniamo opportuno segnalare al sindaco di Carrara questa zona tanto frequentata quanto insicura, prima che succeda un altro guaio. Il sindaco si era difeso, giorni fa, dicendo che c’è poco da fare e che le risorse solo limitate. Noi invitiamo l’amministrazione a stanziare con urgenza dei fondi per mettere in sicurezza le nostre strade piuttosto che impiegarli in progetti inutili come le palme in Viale Cristoforo Colombo.”.