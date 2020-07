Politica



Campo rom al Lavello: Forza Italia incontra l’autorità portuale

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:24

L’ennesimo episodio di un’esplosione e un incendio avvenuto nel campo rom del Lavello ha portato una delegazione di Forza Italia a chiedere un incontro con l’Autorità Portuale di Marina di Carrara per cercare di risolvere un problema che si trascina da anni, mai risolto da nessuna amministrazione comunale precedente. Della delegazione di Forza Italia che ieri ha incontrato l’Autorità Portuale facevano parte l’onorevole Debora Bergamini, il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Stefano Benedetti, il coordinatore comunale di Massa Domenico Piedimonte e il capogruppo di F.I, Giovanbattista Ronchieri,.



“Proprio ieri all’ interno del campo si è sfiorata la strage probabilmente per una bombola di gas esplosa che ha causato l’incendio di due roulott – ha detto Benedetti - Sono anni che denunciamo la situazione e l’abusivismo diffuso del campo, senza, peraltro ricevere segnali e riscontri positivi da parte dell’amministrazione comunale di Carrara, responsabile in tutto e per tutto di questo degrado, che genera un malcontento diffuso in tutta la popolazione residente a Massa, proprio al confine con il Lavello.” A quanto ha riferito Benedetti l’Autorita Portuale si sarebbe trovata d’accordo sull’eventuale chiusura e demolizione del campo, rafforzando il concetto con la volontà di voler riqualificare la ferrovia merci che costeggia la zona con tutti i rischi del caso per l’incolumità degli abitanti. “ Va anche considerata – ha aggiunto Benedetti - la discarica di rifiuti prodotti dai ROM, che, tra l’altro, non usufruiscono dei servizi sociali, perché sono tutti benestanti e girano con auto di grossa cilindrata, quindi, in grado di garantirsi una vita regolare, magari in appartamenti acquistati o presi in affitto. La cosa più vergognosa è l’amministrazione comunale di Carrara, che non prende in considerazione il problema, fregandosene in questo modo degli interessi dei cittadini e delle necessità del territorio. Stessa cosa dicasi per le autorità competenti in materia di sicurezza ed ordine pubblico.”



Benedetti ha rivolto a questi soggetti il quesito relativo alle responsabilità da attribuire in caso di disgrazie eventuali che potrebbero accadere nel campo del Lavello ed ha chiesto al sindaco, al prefetto e al questore di valutare i rischi legati al l’incolumità pubblica dei residenti e tutti gli abusi edilizi del campo, compreso eventuali allacciamenti abusivi alle utenze come acqua, gas ed energia elettrica. In particolare Benedetti si è rivolto a De Pasquale chiedendo lo sgombero del campo rom e il trasferimento degli zingari in alloggi Erp , destinati alle emergenza abitative, in attesa che possano prendere in affitto o acquistare delle case .