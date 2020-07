Politica



Comitati pari opportunità degli ordini degli avvocati e delle avvocate d’Italia contro la misoginia e l’omotransfobia

venerdì, 24 luglio 2020, 11:02

di vinicia tesconi

E’ arrivata dai Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati e delle Avvocate d’Italia l’approvazione per l’impegno del legislatore nell’elaborare un disegno di legge che tenga conto di tutte le proposte presentate alla Commissione Giustizia in materia di contrasto dei reati di violenza e discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Il disegno di legge, che unifica le diverse proposte formulate in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, ha l’obiettivo di prevenire e contrastare l’insorgere di condotte discriminatorie e violente motivate dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione.

L’Avvocatura, attraverso la voce dei Comitati Pari Opportunità, nell’ambito del proprio ruolo sociale, si fa tramite di un cambiamento culturale che consenta all’intero Paese di superare radicalmente ogni forma di discriminazione e di violenza perpetrata ai danni delle persone, in ragione di caratteristiche legate alla personalità e all’identità, contrastando i comportamenti discriminatori e contribuendo a rimuovere gli ostacoli che limitano di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza.

L’analisi dei dati di cronaca degli ultimi anni rivela un aumento esponenziale dei reati di violenza sessista e omotransfobica (dai 109 casi del 2016, si è passati ai 144 del 2017, ai 211 del 2018 e ai 212 del 2019, con 2 morti). Nella Risoluzione per la prevenzione e la lotta al sessismo del Consiglio d’Europa (CM/Rec(2019)1 la violenza sessista è stata giuridicamente definita come: «qualsiasi atto, gesto, rappresentazione visiva, parole dette o scritte, pratica, comportamento basati sull’idea dell’inferiorità di una persona o di un gruppo di persone in ragione del loro sesso».

Con il disegno di legge unificato le tutele già esistenti nel nostro ordinamento per i reati commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (artt. 604-bis e ter del codice penale) si estendono alle condotte motivate dalla discriminazione per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, quali distinti fattori di discriminazione.

Sono, altresì, previste specifiche azioni positive di promozione della pari dignità sociale e dell’inclusione sociale, rivolte alla prevenzione dell’insorgere di fenomeni di discriminazione e violenza, nonché alla protezione e al supporto delle vittime di tali reati e delle persone che si trovino in condizione di particolare vulnerabilità, in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

Per questi motivi, i sottoscritti CPO degli Ordini degli Avvocati e delle Avvocate d’Italia auspicano che, con l’approvazione del disegno di legge unificato in materia di misoginia e omotransfobia, il nostro Paese si inserisca, finalmente, nell’elenco degli Stati del Consiglio d’Europa che forniscono tutela contro crimini di natura sessista e omo-bi-transfobica. È giunta l’ora di portare a compimento l’art. 3 della Costituzione, affinché siano tutelati i diritti e la dignità di tutte e tutti.

Firme

Lilla Azzarello Presidente Cpo Agrigento Raffaella Bresca Presidente Cpo Ancona Alessandra Fanizzi Presidente Cpo Aosta Anna Miele Presidente Cpo Arezzo Viviana Fazzini Presidente Cpo Ascoli Piceno Mara Demichelis Presidente Cpo Asti Giovanna Brunetti Presidente Cpo Bari Laura De Biasi Presidente Cpo Belluno Stefano Chinotti Presidente Cpo Bergamo Giovanna Prato Presidente Cpo Biella Andrea Pallaver Presidente Cpo Bolzano Maria Luisa Garatti Presidente Cpo Brescia Giovanna Corrado Presidente Cpo Brindisi Daniela Latti Presidente Cpo Cagliari Rossana Di Stefano Presidente Cpo Caltagirone Antonella Macaluso Presidente Cpo Caltanissetta Angela Bellusci Presidente Cpo Castrovillari Rosalba Viscomi Presidente Cpo Catanzaro Livia Sarda Presidente Cpo Como Rosa Masi Presidente Cpo Cosenza Roberta Manclossi Presidente Cpo Cremona Teresa Battigaglia Presidente Cpo Crotone Sara Tomatis Presidente Cpo Cuneo Sabina Giunta Presidente Cpo Enna Rita Reali Presidente Cpo Ferrara Sibilla Santoni Presidente Cpo Firenze Ida Di Masso Presidente Cpo Foggia Franca Maltoni Presidente Cpo Forli Cesena Rosy Musciarelli Presidente Cpo Gela Celledoni Ilaria Presidente Cpo Gorizia Anna Maria Caivano Presidente Cpo Grosseto Laura Belardinelli Presidente Cpo Ivrea Clorinda Delli Paoli Presidente Cpo L'aquila Tiziana Pianadei Presidente Cpo La Spezia Angela Davoli Presidente Cpo Lamezia Terme Valeria Pellegrino Presidente Cpo Lecce Monica Rosano Presidente Cpo Lecco Nicola Sodano Presidente Cpo Livorno Gabriella Romeo Presidente Cpo Locri Maria Cristina Manfrini Presidente Cpo Lodi Maria Grazia Fontana Presidente Cpo Lucca Beatrice Biancardi Presidente Cpo Mantova Serenella Berti Presidente Cpo Massa Carrara Rossella Rubino Presidente Cpo Matera Cettina Miasi Presidente Cpo Messina Tatiana Biagioni Presidente Cpo Milano Michele Corradi Presidente Cpo Modena Ingrid Sormani Presidente Cpo Monza Fabrizia Krogh Presidente Cpo Napoli Carmela Rescigno Presidente Cpo Nola Alessandra Mura Presidente Cpo Oristano Maddalena Prisco Presidente Cpo Padova Maria Bernardo Presidente Cpo Paola Milena Barbiera Presidente Cpo Patti Cinzia Lucconi Presidente Cpo Pavia Francesca Brutti Presidente Cpo Perugia Brigitta Fabbrocile Presidente Cpo Pesaro Valentina Abu Awad Presidente Cpo Pisa Lucia Biagini Presidente Cpo Pistoia Sara Rizzardo Presidente Cpo Pordenone Giusi Messineo Presidente Cpo Prato Simona Pitino Presidente Cpo Ragusa Sonia Lama Presidente Cpo Ravenna Giuliana Barberi Presidente Cpo Reggio Calabria Francesca Salami Presidente Cpo Reggio Emilia Alessia Mostocotto Presidente Cpo Rieti Natascia Montanari Presidente Cpo Rimini Lello Spoletini Presidente Cpo Roma Doris Tomasini Presidente Cpo Rovereto Roberta Cusin Presidente Cpo Rovigo Carmela Bacino Presidente Cpo Sciacca Ada Salibra Presidente Cpo Siracusa Olimpia Rubino Presidente Cpo Smcv Alessandro Gigante Presidente Cpo Taranto Agnese Vergari Presidente Cpo Terni Anna Rita Magrini Presidente Cpo Tivoli Cesarina Manassero Presidente Cpo Torino Savina Vitti Presidente Cpo Trani Giacoma Castiglione Presidente Cpo Trapani Paola Paolazzi Presidente Cpo Trento Letizia Pascutto Presidente Cpo Trieste Pina Rifiorati Presidente Cpo Udine Erika Grossi Presidente Cpo Urbino Valeria Mazzotta Presidente Cpo Venezia Elena Contesini Presidente Cpo Verbania Maria Saverino Presidente Cpo Vibo Valentia Martina Sartori Presidente Cpo Vicenza