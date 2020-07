Politica



Controlli alla spiaggia libera della Fossa Maestra solo nel week-end: Lega critica

sabato, 4 luglio 2020, 08:43

Il travagliato regolamento per le spiagge libere nel rispetto delle misure anticovid funziona solo nei fine settimana. Nei giorni feriali non ci sono controlli di sorta ed ogni utente è libero di comportarsi come vuole.



Questo è quanto succederebbe, secondo la testimonianza di Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier, nella spiaggia libera comunale della Fossa Maestra: “Assenza di mascherine e scarso rispetto del distanziamento sociale – ha detto Pieruccini – e soprattutto assenza totale di steward a controllare che le misure di sicurezza siano rispettate.”. La responsabilità della situazione, secondo Pieruccini, è da attribuire al sindaco De Pasquale che, per il ruolo che riveste, è anche il responsabile della salute pubblica.



“I servizi e le regole anti-covid 19 delle spiagge libere – ha continuato Pieruccini - costituiscono un diritto esigibile e se l’amministrazione 5 Stelle non rimedierà alla situazione, la Lega ricorrerà al Prefetto. Nell'ultima ordinanza il sindaco ha previsto che il diritto alla salute è solo per tre giorni alla settimana: venerdì sabato e domenica. Giorni in cui l'emergenza epidemica Covid -19 secondo il sindaco è ancora presente , mentre durante gli altri giorni della settimana ognuno può fare ciò che vuole : stendere asciugamani sulla battigia senza distanziamenti, piantare ombrelloni e piazzare lettini a caso e lasciare gli stalli recintati vuoti. La regole ferree e restrittive da rispettare tutti i giorni pare che a Marina di Carrara siano solo per i titolari degli stabilimenti balneari e poi a due passi dai bagni privati regna il caos e l’utilizzo indiscriminato dell’arenile. Le nostre spiagge libere nonostante l’emergenza sanitaria del coronavirus, sono invase da bagnanti in ogni dove senza che vi siano controlli . E se non tutti sono rispettosi delle regole e non rispettano le distanze sia in acqua che sull’arenile la responsabilità è unicamente di De Pasquale.”



Per Pieruccini la regolamentazione del piano spiagge elaborata dal settore turismo del comune non sarebbe ancora partita del tutto, ma solo part-time, anche se i cartelli informativi sono presenti. “Sul litorale – ha aggiunto Pieruccini - si vedono già anche i primi venditori extracomunitari con e senza mascherine, che sicuramente non saranno stati controllati da nessuno e che potrebbero essere potenziali portatori senza sintomi.”



Pieruccini ha confermato di aver avvertito carabinieri e vigili urbani della situazione infrasettimanale che si verifica alla spiaggia libera della Fossa Maestra e di auspicare che i controlli e le sanzioni , da parte delle forze dell’ordine, non siano rivolti ai bagnanti ma alla pubblica amministrazione per inadempimento. “Controllare un territorio così esteso è difficilissimo – ha cobcluso Pieruccini - serve la collaborazione di tutti ma l'obbligo di contrastare il virus è assolutamente una responsabilità del sindaco.”.