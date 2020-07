Politica



Cub Trasporti: "Bus cercasi disperatamente"

giovedì, 9 luglio 2020, 19:20

Per gli utenti di TPL non c'è tregua: in seguito al covid-19 è venuta a galla una già grave situazione, l'impossibilità di far fronte a continui disservizi.

"Assistiamo all'ennesimo teatrino messo in scena, da una certa politica che finge di farsi garanti dell'utenza – fa sapere il Cub Trasporti TP - prendendo posizioni a favore di un' azienda che non ha dato risposte concrete ai cittadini e ancor meno certezze ai lavoratori".

Il Cub ribadisce l'urgente necessità di cambiare rotta, di affidare la gara a chi ha vinto con tutte le carte in regola.

"Invitiamo anche noi la procura a verificare le varie società e cooperative confluite in questa che molti potrebbero chiamare "scatole cinesi" all'atto della nascita. E allora si che sarebbe interessate scoprire quanti oggi gridano in favore di mobit, dove erano al momento della firma degli atti di gara che tutti i comuni, dx e sx, hanno voluto. – ha dichiarato il Cub Trasporti TP - Allora si faccia piena luce, cominciando dall' ispezionare a sorpresa tutte le residenze di lavoro di ctt, le officine, i depositi, e i mezzi la loro manutenzioni lo stato reale delle pulizie e sanificazione degli stessi".

il Cub Trasporti, ha raccontato inoltre di un ultimo episodio di disagio riscontrato: a Carrara, da quest'anno, non sarebbe più presente la corsa serale, mentre a Massa è stata mantenuta. Inoltre il club sostiene che venga spesso saltata la corsa delle 13.20 della linea 78, da Massa per Resceto, e della linea 83 da Carrara per Ortonovo, a causa della mancanza dei mezzi.

"Vogliamo ricordare anche degli ultimi disagi anche del isola D'Elba, sempre gestita da ctt dove il 19 maggio ennesimo bus perde una ruota. E che dire delle continue corse annullate a Lucca, e Viareggio dove da tempo saltano le linea 25 perché non ci sono bus in sostituzione – ha continuato il Club Trasporti - Le linee 27 e 21 sono rimaste dal periodo di quarantena con percorrenza ogni ora perché non ci sono mezzi a sufficienza. Sulla linea urbana 31(Torre del Lago) ci sono mezzi k4 che non sono idonei a passare da alcune strade e in più non potendo transitare dal sottopasso si allunga il tragitto con gli stessi tempi di percorrenza e tutto questo perché i mezzi si rompono".