Politica



Disagi col trasporto pubblico a Colonnata: l’interpellanza del consigliere Bernardi

venerdì, 31 luglio 2020, 12:40

Piazza Palestro, a Colonnata è il terminale del bus che collega il paese con Carrara ed è anche l’unico spazio disponibile per permettere ai mezzi del trasporto urbano di fare manovra e ridiscendere al piano. A causa di un uso selvaggio e incontrollato della piazza come parcheggio da parte di residenti e visitatori, nonostante in essa vi sia il divieto di parcheggio, spesso accade che gli autobus di linea non riescano a curvare per tornare indietro e che quindi scelgano di far scendere le persone all’inizio della prima curva della salita che accede al paese.

Una situazione che negli ultimi tempi si è ripetuta con notevole frequenza tanto che molti cittadini, specialmente anziani, residenti a Colonnata si sono rivolti al consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi perché faccia presente la situazione. In molti, fra l’altro tutti titolari di regolare abbonamento al bus, hanno segnalato non solo il disagio di dover fare un tratto di strada a piedi ma anche quello di dover portare borse della spesa in un percorso in salita e soprattutto si sono lamentati per il modo scorretto e irrispettoso con gli autisti di Ctt nord abitualmente risolvono il problema della piazza occupata dalle auto, facendo ricadere il disagio sugli utenti del bus che non hanno alcuna colpa.

Tra le lamentele raccolte da Bernardi anche quelle relative alle continue chiamate al comando della polizia municipale da parte dei residenti alle quali non è quasi mai seguito l’invio di un vigile urbano in paese a fare multe o a far rimuovere le autovetture in divieto di sosta, per permettere al mezzo della CTT di fare manovra. Il consigliere di Alternativa per Carrara ha quindi fatto un’interpellanza presentata in consiglio comunale ieri sera nella quale ha richiesto alla giunta che venga verificato quanto riportato da alcuni cittadini di Colonnata e che l'amministrazione si faccia carico di inviare la polizia municipale a Colonnata al fine di verificare se corrisponde al vero la sosta selvaggia in piazza Palestro, facendo adottare alla Polizia Municipale tutte le misure necessarie ad interrompere questo malcostume. Bernardi ha anche chiesto che il sindaco, a tutela dei cittadini residenti che pagano regolarmente l'abbonamento ed hanno diritto che il servizio di trasporto pubblico funzioni in maniera puntuale , segnali il comportamento scorretto dell'autista a chi di dovere, affinché i comportamenti segnalati non si ripetano.

V. T.