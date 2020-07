Politica



Due milioni dalla Regione per guide turistiche e società sportive. Bugliani: “Importante segnale”

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:26

Il consiglio regionale ha dato il via libera a due leggi per contribuire a far fronte alla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19. I fondi vengono dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione del bilancio 2019. Soddisfatto il consigliere regionale del Pd, Giacomo Bugliani, che ha sottolineato l’importanza del provvedimento. “Si tratta di un segnale di attenzione importante e necessario in questa fase di emergenza sanitaria. Grazie a queste leggi vengono destinate risorse del bilancio del consiglio regionale a categorie non contemplate dai provvedimenti statali a seguito dell’emergenza ed è anche un modo per valorizzare i tanti lavoratori che operano in settori realmente strategici per l’economia toscana”.

Il provvedimento approvato contiene misure di sostegno alle guide turistiche e alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il consiglio regionale, consapevole delle conseguenze dell’emergenza coronavirus, che ha determinato un blocco dei flussi turistici ed una crisi marcata di tutte le attività connesse, ha deciso di intervenire in favore delle guide turistiche, che operano in modo continuativo sul territorio toscano. “A tal fine utilizzerà la somma di 500mila euro – ha spiegato Bugliani - derivante dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale per contributi individuali alle guide iscritte negli elenchi provinciali della Regione Toscana. I contributi saranno concessi con procedimento automatico, che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario. Si tratta di contributi in misura fissa, di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande valide presentate, nel limite di euro 500 per ciascun beneficiario. L’erogazione dell’importo complessivo concesso avverrà entro il 30 ottobre 2020. Sostegno economico anche per le società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro del Coni, che gestiscono impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale. Tali società risultano particolarmente colpite dalla crisi economica conseguente all’emergenza coronavirus. A tal fine mettiamo a disposizione l'importo di oltre un milione e 556mila euro, derivanti dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del consiglio. Anche in questo caso i contributi saranno concessi con procedimento automatico, con un importo fisso, predeterminato sulla base del numero delle domande valide presentate, nel limite di mille e 500 euro per ciascun beneficiario. L'erogazione dell’intero importo concesso avverrà entro il 30 ottobre 2020. Entro il 31 dicembre 2021 dovrà essere presentata una relazione sull’utilizzo delle somme ricevute. Lo sport è anche presidio della salute collettiva e incoraggiare le società sportive con un contributo che complessivamente è importante è un segnale di attenzione alle persone e al loro benessere”.