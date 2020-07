Politica



Forza Italia Giovani fa partire una raccolta firme contro il degrado di viale Da Verrazzano

mercoledì, 1 luglio 2020, 11:47

Sono state le tante segnalazioni di residenti di viale Da Verrazzano a Marina, al limite della sopportazione, a spingere Lucian Martisca, coordinatore di Forza Italia Giovani Carrara, a far partire una raccolta firme per sollecitare un intervento di bonifica da parte del comune.



“Presenteremo le firme sia all’amministrazione si alla Capitaneria di Porto – ha detto Martisca – per ricordare l’obbligo di occuparsi della sicurezza e del decoro della zona intorno a Viale Da Verrazzano nella quale gli spazi verdi sono completamente abbandonati e dove non esiste alcun impianto di videosorveglianza.”. Martisca ha anche ricordato che il viale Da Verrazzano è un punto di ritrovo per molti turisti e che vi si trovano due ristoranti e un bar: “ Queste attività sicuramente - ha aggiunto Martisca - risentono del menefreghismo dell’amministrazione che non fa assolutamente nulla per invogliare i turisti a restare. Con la raccolta firme proponiamo al comune l’installazione di un impianto di videosorveglianza e chiediamo di trovare accordi fra privati e comune per abbellire la zona e soprattutto un controllo notturno fisso da parte della polizia municipale. Sono stati segnalati episodi di atti osceni in luogo pubblico e furti che hanno reso la zona un luogo poco sicuro con il conseguente allontanamento dei turisti.”.

La raccolta è rivolta non solo ai residenti di viale da Verrazzano ma anche ai cittadini di Carrara, perchè turismo e decoro urbano sono interesse di tutti, e sarà chiusa domenica 5 luglio.