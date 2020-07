Politica



Frugoli e Tosi (Lega): "Carrara prenda esempio da Massa: apra la biblioteca"

lunedì, 20 luglio 2020, 19:03

In una nota congiunta Filippo Frugoli e Andrea Tosi, rispettivamente Commissario Provinciale e Comunale di Carrara della Lega Giovani, attaccano la giunta grillina sul ritardo nella riapertura delle biblioteche comunali dopo il lockdown:



"Domenica scorsa abbiamo effettuato un sopralluogo alle biblioteche comunali di Carrara perchè dalla fine del lockdown non sono ancora state riaperte e i giovani carraresi non hanno più uno spazio dove preparare gli esami universitari. Durante tale visita abbiamo anche notato che a causa della lunga chiusura la biblioteca di Marina si trova in uno stato di totale degrado. Per questa situazione dobbiamo purtroppo constatare che l'Amministrazione pentastellata di Carrara è incapace e lontana dalle vere esigenze dei giovani e poco sensibile ai loro problemi esattamente come il Ministro del loro stesso partito Azzolina che, considerate le scellerate misure intraprese durante la gestione dell'emergenza sanitaria in riferimento all'ambiente scolastico, continua ad essere inadeguata per l'incarico che ricopre. Mentre nella vicina Massa invece, amministrata dal Centrodestra la biblioteca e le sale studio sono aperte da settimane, a Carrara stiamo ancora aspettando che l'Assessore alla cultura Forti si esprima: il problema dell'amministrazione carrarina è proprio l'immobilismo. Infatti quello della non riapertura delle biblioteche è solo uno dei tanti problemi: come Lega Giovani stiamo preparando un fascicolo con le criticità che ci vengono segnalate dai ragazzi e che poi pubblicheremo. Ci batteremo per dare una voce seria e concreta ai ragazzi di Carrara: dobbiamo farci sentire e siamo pronti a tutto per farlo."