Politica



Gemma (Pd): "Decoro centro storico, servono interventi di manutenzione e pulizia"

sabato, 11 luglio 2020, 09:46

E' Marco Gemma, segretario del Circolo PD Massa centro, a puntare i riflettori sull'incuria in cui versa il centro storico di Massa chiedendo di intensificare gli interventi di manutenzione.



"Il Centro Storico - esordisce - per l'immaginario collettivo è sempre stato considerato "il salotto" di Massa. Quando si passeggia per le vie del centro si respira la storia, la cultura della città e non è un caso che dagli anni 90 le amministrazioni che si sono succedute hanno investito per recuperare questa importante parte della città".



"Purtroppo - incalza - segnalazioni di incuria traffico e rumori si susseguono e alle segnalazioni non corrispondono interventi puntuali e per questo si compromette il lavoro fatto in precedenza. Come il caso di Via Guglielmi in cui la vegetazione di un terreno privato oltrepassa la rete di recinzione e ne determina un aspetto di incuria. Queste situazioni confliggono col buon lavoro che fanno i commercianti e gli esercenti che operano per valorizzare il patrimonio culturale dentro la cornice nel cuore della città".



"In una fase di forte contrazione dei consumi - sottolinea - per gli effetti del lockdown si devono investire risorse per rendere più accogliente il centro storico e se necessario intensificare gli interventi di manutenzione e pulizia. Ci aspetta una stagione estiva che segnerà il futuro e non possiamo permetterci di partire col passo sbagliato. Il tessuto commerciale ed imprenditoriale ha dimostrato di essere all'altezza per affrontare la sfida che abbiamo di fronte. L'amministrazione si sta dimostrando inadeguata e impreparata".



"Confidiamo - conclude - nella tenacia e volontà dei commercianti che resistono e ci mettono il cuore per salvare un valore che è di tutta la città, perche una città senza un centro storico vivace è sicuramente più povera".