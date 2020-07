Politica



Giani a Massa per la consegna del report sulla disabilità e in visita all'ospedale pediatrico

sabato, 4 luglio 2020, 08:34

Ha partecipato, accompagnato dal consigliere regionale Giacomo Bugliani, alla consegna del report della Consulta provinciale delle persone disabili ed ha fatto anche una visita all’ospedale pediatrico di Massa. Lui è il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, candidato per la coalizione di centro sinistra alle prossime elezioni per la presidenza della Regione.



“Quello per l'accessibilità dei disabili ai mezzi di trasporto pubblico locale – ha detto Giani - è un progetto che mi piacerebbe fosse esteso a tutti i capoluoghi di provincia della Toscana con Massa e Carrara come città guida. Devo dire che ho trovato nella Consulta una vera attività proiettata a mettere in campo misure concrete che possano intervenire nel vivere quotidiano delle comunità per rendere l'accessibilità e quindi la comunità accogliente verso i disabili ad un livello più alto. Questo progetto per l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico locale lo voglio trasmettere un po’ in tutti capoluoghi di provincia toscana. Nasce da Carrara, ma fa di Massa e di Carrara una sorta di città guida per gli interventi per i diversamente abili che possono essere fatti in tutte le realtà toscane. Una realtà provinciale che diventa punto di riferimento per la Toscana. In Toscana, ha proseguito Eugenio Giani, abbiamo une delle normative in materia che ci pone tra le prime regioni. Il problema è quello di andare oltre la dimensione formale della legge per rendere possibile la realizzazione di una vita che consenta alle persone con disabilità di sentirsi parte integrante della società. Dobbiamo cogliere le opportunità di azioni positive che fanno della diversità una valorizzazione per tutti”.



Dell’Ospedale pediatrico di Massa Giani ha detto: “Un’eccellenza di cui tutta la regione si può vantare . Da valorizzare e sostenere assolutamente. Lavorerò perché a Massa Carrara nessuno possa sentirsi la periferia della toscana. Lo farò sostenendo eccellenze come Opa e intervenendo nel rimuovere i problemi. “.