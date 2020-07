Politica



“Il consigliere del Pd Alberti deve dimettersi”: la richiesta di Fratelli d’Italia

giovedì, 9 luglio 2020, 10:30

Ha bestemmiato ben due volte nel corso del consiglio comunale di Massa in diretta streaming e molti cittadini sono insorti chiedendo le dimissioni del consigliere del Pd Stefano Alberti. A formalizzare la richiesta di dimissioni del consigliere è stato il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia che ha raccolto moltissime lamentele di cittadini indignati per il comportamento di Alberti.



“Quanto accaduto durante la diretta del consiglio comunale è molto grave – hanno detto da FdI Massa - Probabilmente il consigliere del PD Alberti non si era accorto di avere il microfono aperto mentre pronunciava quelle parole, ma questo non può essere una giustificazione, soprattutto per il ruolo che i consiglieri comunali rivestono e per l'esempio che dovrebbero dare. Ancora di più se pensiamo che davanti allo schermo vi sono famiglie con figli che purtroppo hanno potuto udire distintamente le frasi pronunciate dal consigliere Alberti. Per questo, come Fratelli d'Italia, chiediamo che il consigliere Alberti rassegni le proprie dimissioni per le incresciose frasi che non solo hanno offeso il mondo cattolico e i credenti ma anche tutti coloro che credono che nelle istituzioni si debbano avere comportamenti educati e rispettosi; in caso contrario sapremo quale sono i valori di riferimento del PD.”.