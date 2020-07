Il Pd di Carrara incontra il terzo settore

Altri articoli in Politica

lunedì, 13 luglio 2020, 17:22

Verrà presentata stasera durante i lavori del Consiglio Comunale di Massa una mozione urgente che ha come oggetto la situazione dei lavoratori del Cup di Massa, Carrara e Lunigiana, da parte del Consigliere Comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese, primo firmatario, con l'adesione di tutti i gruppi consigliari...

lunedì, 13 luglio 2020, 15:59

Sarebbe la vicinanza alle elezioni regionali ad aver indotto in contraddizione il consigliere regionale del Pd Giacomo Bugliani, sulla gestione della piscina pubblica e sulle sue condizioni strutturali. Questo secondo quanto affermato da Stefano Benedetti

lunedì, 13 luglio 2020, 15:54

Sono parole di rammarico quelle che pronuncia l’assessore alla Cultura Federica Forti in merito alla mancata organizzazione del cinema all’aperto in centro a Carrara

lunedì, 13 luglio 2020, 15:34

Viene dal dipartimento regionale legalità, sicurezza e immigrazione di Fratelli d’Italia il primo saluto ufficiale al nuovo capo del commissariato di Carrara, dottor Daniele Manganaro

lunedì, 13 luglio 2020, 14:05

La linea 78 delle ore 13.20 con partenza da Massa per Resceto salta quasi tutti i giorni. L’ultimo collegamento mancato è dell’11 luglio. Il 10 luglio a Carrara sono saltate la linea 48 per Torano delle ore 14.20, la linea 50 per Bergiola delle ore 15.15, la linea 74 per...

domenica, 12 luglio 2020, 22:37

Al via un'altra importante opera pubblica da parte dell'amministrazione del sindaco Francesco Persiani: nella giornata di lunedì inizieranno ufficialmente i lavori alla scuola d'infanzia dei Poggi di via Pisacane