Il saluto di Fratelli d’Italia al nuovo dirigente del commissariato di Carrara

lunedì, 13 luglio 2020, 15:34

Viene dal dipartimento regionale legalità, sicurezza e immigrazione di Fratelli d’Italia il primo saluto ufficiale al nuovo capo del commissariato di Carrara, dottor Daniele Manganaro. Il responsabile del dipartimento e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Baruzzo ha voluto ricordare il notevole curriculum del nuovo dirigente e fargli gli auguri di buon lavoro: “ Il dottor Mnaganaro ha un lungo curriculum professionale di successi nel contrasto alla criminalità – ha detto Baruzzo - tra i molti riconoscimenti guadagnati sul campo va ricordata la Medaglia d’Argento al Valore Ambientale ed Attestato di Pubblica Benemerenza del Ministro dell’Ambiente, l’ Attestato di Civica Benemerenza e Medaglia d’Oro da parte di 35 Consigli Comunali del territorio della provincia di Messina, la Medaglia d’Oro al Valore della Regione Siciliana. Al dottor Manganaro va il merito di aver creato la prima squadra di poliziotti e di professionisti di settore che ha focalizzato l’attenzione sulle truffe alla Comunità Europea per i finanziamenti dall’AGEA, nonché su tutti i reati connessi, posti in essere da violenti sodalizi mafiosi. A lui va il nostro benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che anche in un territorio non facile come quello carrarese, saprà - assieme ai suo validi collaboratori, dei quali già conosciamo la professionalità,svolgere un ottimo lavoro per la sicurezza della collettività.”.