Illustrato piano industrale Cermec, soddisfatto M5S

giovedì, 2 luglio 2020, 17:26

A seguito della seduta congiunta delle commissioni Ambiente e Bilancio/Società Partecipate, durante la quale l'Amministratore Unico Alessio Ciacci ha illustrato il piano strategico-industriale di Cermec spa, il gruppo consiliare del M5S esprime la propria soddisfazione per le azioni che la partecipata – della quale il Comune di Carrara detiene il 49.68% delle quote - sta per mettere in campo.



Si tratta capace di coniugare redditività e rispetto per l'ambiente, improntato a criteri di economia circolare, teso alla valorizzazione degli asset di proprietà e al razionale utilizzo degli spazi disponibili, alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e all'utilizzo delle migliori e più affidabili tecnologie oggi disponibili.



"Sono molto soddisfatto del piano industriale presentato – dice Giovanni Montesarchio, presidente della Commissione Ambiente - che porterà tra l'altro, finalmente, al superamento delle criticità esistenti in termini di emissioni odorigene. Inoltre il nuovo impianto garantirà quell'economia circolare fondamentale per gli equilibri ambientali del nostro territorio. Grazie all'amministratore Ciacci per il suo impegno."



Soddisfazione anche da parte del capogruppo Daniele Del Nero, presidente della Commissione Bilancio e Partecipate: "Fin dal suo insediamento Ciacci aveva promesso attenzione ai temi della sostenibilità e dell'economia circolare, impegnandosi ad aprire prospettive importanti su questo fronte, e così ha fatto. Un'ulteriore conferma di come possa essere importante scegliere le persone in funzione delle loro competenze specifiche, aldilà delle appartenenze. Un altro tassello in un mandato amministrativo serio e responsabile, che prosegue con l'unico obiettivo di dare alla città frutti tangibili e duraturi."