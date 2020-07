Politica



Inaugurato il parcheggio per camion nella zona industriale: la soddisfazione di Benedetti

sabato, 4 luglio 2020, 08:32

Sono stati il sindaco di Massa Francesco Persiani e l’assessore ai lavori pubblici Marco Guidi i principali fautori del progetto di un parcheggio per mezzi pesanti da realizzare nella zona industriale e a loro, il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti ha rivolto un ringraziamento pubblico per l’attuazione del progetto che ha visto ieri mattina la sua inaugurazione.



“Il sindaco e l’assessore Guidi - ha detto Benedetti - lo hanno fortemente voluto, convinti dell’importanza e dell’utilità di questo progetto. La realizzazione di uno spazio come questo, che può contenere 42 camion, risolve diversi problemi a cominciare dalla riqualificazione di un’area che è sempre rimasta abbandonata a se stessa, senza considerare che tutti i mezzi che giornalmente parcheggiano in via Dorsale con i conseguenti disagi per la popolazione residente di Alteta, da oggi potranno sostare gratuitamente ed in piena sicurezza all’ interno del parcheggio controllato da videocamere, completo di toilette e centraline elettriche. Grande soddisfazione, quindi, per tutti e soprattutto per aver portato a termine un progetto che il Sindaco Volpi aveva dovuto bloccare a causa delle spaccature interne al Centro Sinistra. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere l’amministrazione del fare”.