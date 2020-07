Politica



“Incertezze sulla nomina di Luca Mannini a presidente di IMM”: le ipotesi di Italia Viva

sabato, 25 luglio 2020, 15:17

Ci sarebbero dubbi anche abbastanza fondati, secondo il coordinamento comunale di Italia Viva riguardo alla conferma dell’incarico di presidente di IMM al commercialista Luca Mannini, già riconfermato con un ruolo di consulenza all’interno di Nausicaa. A dirlo è stato Fabrizio Volpi, coordinatore comunale di Italia Viva che ah motivato le sue perplessità.



“La notizia di oggi è che l'assemblea dei soci di IMM è stata di nuovo rimandata in quanto non sarebbe ancora disponibile il bilancio 2019 ed anche perché la Regione Toscana avrebbe qualche problema a liquidare la somma di 500 mila euro, per lo stato di crisi della società, a causa della Corte dei Conti . Luca Nannini, 50 anni, massese, dottore commercialista, curatore fallimentare di numerose società pubbliche, figura di alto livello per la soluzione di aziende in crisi, tuttavia, per la scalata alla IMM sembrerebbe ormai di aver perso definitivamente il treno.”



Secondo quanto riferito da Volpi, la figura di Mannini sarebbe stata individuata come successore dell’attuale e uscente presidente Fabio Felici, dal vicesindaco Martinelli già lo scorso anni, vedendo in lui il professionista che avrebbe dovuto salvare una società in profondo rosso da anni.



“Dopo gli appelli dei sindacati, Cgil in primis – ha aggiunto Volpi - che hanno a più riprese e anche in questi giorni, chiesto la testa dei vertici IMM, preoccupati sia per gli stipendi dei lavoratori oltre che per il cambio di Mission della Fiera che, da promotrice del lapideo si era trasformata in tour operator con variegate e strane iniziative di rilancio del territorio, l’amministrazione 5 Stelle ha fatto flop e forse non potrà mai formalizzare il nuovo CDA. Entrando nel merito della Corte dei Conti, la situazione sembrerebbe preoccupante considerato che il presidente Angelo Buscemi, nella seduta della Sezione Regionale di Controllo Toscana del 2019, aveva messo nel mirino alcune consulenze affidate dalle società partecipate di cui la Regione Toscana deteneva delle quote societarie , sulle quali la stessa non aveva fornito chiarimenti in sede di contraddittorio. Il Presidente Buscemi aveva chiarito che sarebbero state valutate in un successivo esame, dopo che i giudici avessero annunciato l’apertura di un vero e proprio «focus» da chiarire che comprendeva le consulenze affidate da società in crisi, come la nostra Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a., la quale aveva fatto ampio ricorso a non meglio precisate “Consulenze tecniche varie” per un valore di circa 400 mila euro. Nell’attesa di capire quale tegola potrebbe cadere rovinosamente sulla società, che è sempre stata un vanto per noi tutti, Italia Viva rileva anche profili di inopportunità politica in riferimento agli incarichi di consulenza in ex Amia e Nausicaa, assegnati al dottor Luca Nannini, qualora diventasse Presidente di IMM . Come si evince dai dati riportati nella sezione “Amministrazione Trasparente” della Multiservizi Nausicacaa il Nannini risulta titolare di diversi incarichi di consulenza conferiti negli ultimi anni di amministrazione 5 Stelle . L’ultimo incarico risulta affidato nel 2019 per un compenso di euro 11.500, che sembrerebbe contestuale con il probabile incarico di consulente della IMM, considerato che da mesi il dottor Nannini è presente giornalmente presso gli uffici dirigenziali della società ed ha libero accesso a documenti quali il piano di risanamento ed i dati del bilancio, secretati per mesi anche ai consiglieri comunali.”



Italia Viva ha quindi chiesto al vicesindaco Matteo Martinelli, in qualità anche di assessore alle società partecipate se è a conoscenza di una consulenza formale del professor Luca Nannini alla IMM perché, anche se da più di un anno Mannini attende di essere eletto presidente, non potrebbe frequentare assiduamente gli uffici nè consultare documenti ed atti senza non un vero e proprio contratto di incarico di consulente.”.