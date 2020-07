Politica



Incuria e degrado alla spiaggia libera del porto: la denuncia di Articolo Primo

venerdì, 31 luglio 2020, 12:29

Sono state le ripetute segnalazioni fatte dai bagnanti a spingere i rappresentanti di Articolo Primo a fare un sopralluogo per verificare lo stato della spiaggia libera che fiancheggia la passeggiata del porto di Marina di Carrara. Lo spettacolo, documentato fotograficamente da Augusto Castelli di Articolo Primo, non è dei più confortanti. “ Una sola doccia a disposizione di tutta l’utenza della spiaggia libera che non funziona da più di una settimana – ha rilevato Castelli – per un banale guasto alla manopola. Detriti che risalgono alle mareggiate invernali ancora abbandonati sulla spiaggia, incuria e degrado diffusi che fanno pensare a una pulizia saltuaria e a scarso controllo.”. Castelli ha riferito anche delle lamentele raccolte da alcuni turisti per lo condizioni della spiaggia libera: “ Questo è un vero peccato – ha continuato Castelli - perché in un momento storico come questo, le realtà che possono puntare sul turismo dovrebbero avere un occhio di riguardo massimo per l’accoglienza e la sicurezza. E in quest’ottica è doveroso segnalare anche le condizioni indecorose in cui si trova il parcheggio di fronte al bagno Mistral, adiacente alla spiaggia libera del porto, con voragini enormi che diventano acquitrini ad ogni temporale. Di nuovo un pessimo biglietto da visita per i turisti.”.

Articolo Primo ha quindi chiesto all’amministrazione, per il mese d’agosto, l’impegno a rendere appetibile il litorale e risolvere le criticità segnalate in questa spiaggia libera, come negli altri spazi di sua competenza ed ha auspicato l’apertura di un tavolo tra l’amministrazione e la proprietà del parcheggio per trovare una soluzione rapida e definitiva.