L’associazione 31 settembre rinnova la richiesta di dedicare un ponte a Pertini

giovedì, 9 luglio 2020, 11:13

Lo votarono l’82 per centro dei parlamentari: la più alta maggioranza della storia della repubblica e il socialista, ex partigiano, Sandro Pertini divenne il settimo presidente della repubblica italiana. Era l’8 luglio 1978.



L’associazione politico culturale 31 settembre ha ricordato così l’elezione del presidente più amato della storia repubblicana del paese: “Fu l'uomo giusto al posto giusto, in un momento storico grave per il nostro paese e dopo gli scandali che coinvolsero il suo predecessore. Occorreva una figura forte, integerrima sulla quale si potesse ricostruire la fiducia nelle istituzioni, nella politica. Non tradì le attese e la sua storia di presidente della Repubblica, i suoi comportamenti "popolari", fuori dal clichè della politica di palazzo, sono ancora lì a ricordarci chi era Sandro Pertini. Già nel suo discorso di insediamento volle subito rimarcare chi fosse e chi fossero coloro a cui doveva il suo percorso politico e umano: Pertini ricordò come "luminosi esempi" per la sua formazione politica i nomi di Giacomo Matteotti, di Giovanni Amendola e Piero Gobetti, di Carlo Rosselli, di don Giovanni Minzoni e di Antonio Gramsci, suo indimenticabile compagno di carcere.”



Non è mancata una frecciata polemica della 31 settembre nei confronti dell’amministrazione massese a cui, mesi fa, l’associazione aveva chiesto di intitolare un ponte a Pertini scatenando il commento del consigliere di maggioranza Filippo Frugoli che sminuiva la figura dell’ex presidente. Commento poi ritirato e seguito dalle scuse del consigliere: “Solo a Massa continuiamo a non riconoscere il valore di Sandro Pertini, solo a Massa siamo riusciti ad occupare la cronaca nazionale per le affermazioni scellerate di un consigliere comunale contro Sandro Pertini, quel Sandro Pertini che con la sua lotta contro il fascismo e il nazismo ha permesso anche a quel consigliere comunale di esprimersi liberamente. A distanza di oltre sei mesi dalla nostra richiesta di intitolare il ponte di Viale Trieste a Sandro Pertini ,dobbiamo registrare il vergognoso silenzio di questa amministrazione che probabilmente non ritiene Sandro Pertini degno italiano per avere un ponte a lui intestato. Se l'amministrazione ha problemi di "memoria", certo non li abbiamo noi e ci ricordiamo tutto quello che è stato detto in consiglio comunale, le promesse di incontro mai avvenute, i tentativi goffi di mettere tutto sotto il tappeto dell'oblio.Oggi, a 42 anni dalla elezione di Sandro Pertini a Presidente della Repubblica, noi della 31 Settembre torniamo a chiedere che quel ponte venga intitolato al Partigiano-Presidente Sandro Pertini, a riconoscenza della libertà che le sue azioni, le sue idee, la sua profonda coerenza ci hanno donato.”.