Politica



Lutto nella sinistra massese: è scomparso Roberto Bertelloni fu dirigente provinciale del Pci

venerdì, 10 luglio 2020, 14:06

di vinicia tesconi

La morte è giunta dopo una lunghissima malattia e dopo un'immensa sofferenza. Roberto Bertelloni era ammalato di sla da tempo e ieri sera, come hanno detto i suoi cari, "ha smesso di soffrire". La notizia della sua scomparsa ha comunque diffuso grande cordoglio a Massa sua città d'origine dove era molto conosciuto per la sua lunga militanza politica nei partiti di sinistra. Roberto Bertelloni aveva 74 anni. Alla fine degli anni ottanta fu segretario della sezione aziendale del PCI al Nuovo Pignone. In seguito divenne dirigente provinciale del partito e poi fu eletto consigliere comunale. Una grande passione, quella di Bertelloni per la politica, che lo vide impegnato nell'organizzazione delle feste dell'Unità e nella propaganda attiva dei valori fondanti del suo partito. Un esempio di dedizione alla politica per la figlia Sabrina, che ha seguito le sue orme diventando consigliere comunale a Massa e consigliere della Provincia. Gli amici, per i quali Bertelloni era solo "Franchino" lo ricordano per la grande umanità, onestà, dedizione alla famiglia e per quell'impegno costante di tutta la vita a favore dei lavoratori e della libertà. Moltissimi i messaggi e i ricordi legati a Roberto Bertelloni che si stanno susseguendo su Facebook, soprattutto da parte degli esponenti del centro sinistra sia di Massa, sia di Carrara, dove era ugualmente conosciuto e apprezzato.